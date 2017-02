Angličané zavádějí papuče do škol. Špatný vtip nebo realita?

Dětem z malého městečka Findern ve střední Anglii bylo povoleno, aby ve škole nosily papuče. Zdá se vám tato zpráva jako z týdeníku o podivnosti Angličanů? Britská média zcela seriózně informovala o tom, že některé školy začínají experimentovat s výsledky desetileté studie, která zjistila, že pokud se dětem dovolí vyzout si ve škole boty, tak jak je to zvykem ve Skandinávii, dosahují lepších studijních výsledků. Země, která se honosí jedním z nejprestižnějších vzdělávacích systémů na světě, objevuje Ameriku. Něco, co nám ve Střední Evropě přijde zcela logické a běžné, se do ostrovního království dostává jako hit teprve nyní.