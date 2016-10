Hrad nečekaně neudělí vyznamenání strýci ministra Hermana

Ministr Herman neváhal vzít dalajlámu dokonce za ruku. Dostal ovšem za to od prezidenta vyhubováno.

"Kdo bude vyznamenán, nevím. Ví to pan prezident, ví to pan premiér, který kontrasignuje," reagoval na dotaz Aktuálně.cz mluvčí Hradu. Později na twitteru uvedl, že se dnes Zeman vyznamenanými nezabýval a nic neškrtal. "Seznam už je nějaký čas uzavřen a kontrasignován premiérem," napsal Ovčáček na twitteru.

Ministr Herman informaci o stažení strýcova jména ze seznamu potvrdil. "Ano, takovou informaci jsem obdržel, více se o tom nechci bavit," uvedl.

Podle Lary Bradyové lidé z kanceláře prezidenta minulý týden telefonovali do Kanady, kde Brady od roku 1949 žije, aby ho o nominaci informovali.

"Trestat strýce za politickou činnost synovce - to už tu bylo za komunismu. Pokud je to pravda, je to nechutné," reagoval na twitteru na informaci předseda ODS Fiala.

Obdobně se vyjádřil i šéf hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Gazdík. "Neudělit vyznamenání strýci ministra Hermana je moc okaté. Stojí to Miloši Zemanovi za přízeň Číny? Toto není hodno prezidentského úřadu!" napsal na twitteru.

Herman v posledních dnech čelí kritice vlády a prezidenta kvůli tomu, že se sešel s duchovním vůdcem dalajlámou během jeho návštěvy v Praze. Čína v úterý pohrozila Česku zhoršením vztahů kvůli schůzkám politiků s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Ve stejný den večer vydali nejvyšší čeští ústavní činitelé prohlášení o respektu k územní celistvosti Čínské lidové republiky, jejíž je Tibet součástí.

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice pak ve čtvrtek na svém webuzveřejnila ještě prohlášení, v němž vyjádřila "silnou nespokojenost" a "důrazný nesouhlas" se schůzkami předních politiků s tibetským duchovním vůdcem. "14. dalajláma je politický exulant, který se v zahraničí pod maskou náboženství dlouhodobě věnuje protičínským separatistickým aktivitám. Důrazně se stavíme proti tomu, aby úřední osoby kterékoliv země s dalajlámou vstupovaly do jakékoliv formy kontaktu," uvedla ambasáda.

"Dalajlámovo poselství tolerance je prý ´protičínskou´ činností. V 80. letech mě STB vyslýchala kvůli ´protičeskoslovenské´ činnosti. Náhoda..?," reagoval dnes Herman na twitteru na prohlášení čínského velvyslanectví.

S tibetským duchovním vůdcem dalajlamou se vedle Hermana sešli mimo jiné i vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a ministr Jiří Dienstbier (ČSSD).

AKTUALIZACE: