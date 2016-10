Džungle v české justici: Janoušek běhá po svobodě a Rittig se jen směje

Vážený pane doktore,

v jednom ze starších Reflexů (bylo to v čísle 20/2012) jste předpověděl, že Roman Janoušek nepůjde do vězení, a v dalším (Reflex 49/2013) jste mimo­jiné napsal: „… soud nakonec zjistí, že pan Janoušek do nikoho nevrazil, tu paní následně úmyslně nesrazil (paní je vietnamské národnosti, tedy malé postavy, a tu nemohl přes kapotu svého vozu vidět) a před jízdou nepil. … Ve státě, kde řídíte ožralí jak tágo, navíc možná zfetovaní koksem, nabouráte, následně přejedete řidičku nabouraného auta, utíkáte policajtům, ti vás na místě chytí a nadýcháte – a pak se nic nestane a soudy si s tím druhým rokem???!!! stále nevědí rady, je možné úplně všechno. Justice však nemůže úplně zahálet, a tak se místo na vás vrhne na tři poslance za to, že se v rámci politického vyjednávání vzdali mandátů výměnou za posty, které byly méně lukrativní než ty mandáty. Popřípadě položí vládu na základě obvinění, jež po půl roce (!) není schopna ani zformulovat! Komu patřily ty desítky miliónů a kilogramy zlata v sejfech bank? Kde je to napojení ‚na kmotry‘?“

Co tomu říkáte pane doktore nyní, s odstupem? Nemýlil jste se?

Petr Ž., Pardubice

Mýlil bych se rád. Zatímco v detailech mi budoucnost za pravdu nedala (pan Janoušek byl naopak exemplárně odsouzen, oběť nehody mu nemusela platit odškodné za poškozené auto), v princi­piálních bodech jsem měl bohužel pravdu: Pan Janoušek ve vězení nakonec není, stíhání poslanců bylo účelové, protože dávno po nich se na různých úrovních praktikují „trafiky“ vesele dál a nikdo za to nesedí, tajemství zlatých cihel a desítek miliónů v případě Nagyová dodnes ti pučisté nevysvětlili, pouze položili vládu, a Rittig se jim jen chechtá, jacípak „kmotři“.

Do vězení se naopak dostal Marek Dalík, jenž si měl údajně říci o úplatek za pandury, zato se tam po soudu nedostal David Rath, kterého s milióny v krabici od vína a pod podlahou chytli na rozdíl od Dalíka in flagranti. A česká justice se předvádí na pokračování dál ve stejném duchu: nedávno odsoudila pražské exprimátory Svobodu a Hudečka za opencard a při četbě rozsudku soudce jedním dechem přiznal, že „… soud zohlednil specifické okolnosti případu. [Odsouzení] nepochybně nevytvořili situaci, kterou byli… nuceni řešit. Rozhodně nebyli těmi, kdo by měli nějaký prospěch. Naopak soud má za to, že není důvod nevěřit tomu, že byli vedeni snahou vyřešit danou záležitost tak, aby šlo o řešení pro hlavní město Prahu co nejlepší.“

To je přece justiční perla. Soudce vám oznámí, že jste nic neukradl, měl jste nejlepší úmysl zabránit ztrátám, jež způsobili jiní, a tak dostanete jenom podmínku. Ti „jiní“ se tomu musí chechtat jak ti kmotři Ištvanovi se Šlachtou.

Dalík udělal tu chybu, že se nenechal přímo s tím úplatkem chytit. Odseděl by jako Rath možná něco ve vazbě a dnes už mohl být dávno venku. A jestli nechcete přijít o řidičák za opakované prkotiny, nabourejte pro jistotu v opilosti opakovaně nejméně 29 aut nebo rovnou všechna auta v ulici, jako to činil učitel Policejní (!!) akademie Kadlec, a budete z lesa venku. Případné odevzdání řidičáku bude jen a jen na vaší dobré vůli. Celé to připomíná anekdotu z dob socialismu: „Kolik jsi dostal?“ „Pět let natvrdo.“ „A za co, prosím tě?“ „Za nic.“ „Tak to ti teda nevěřím, za nic se dává dvacet!“