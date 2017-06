Zrušená Excalibur Night: Národ vykopal nácky | Reflex.cz

Česká neonacistická scéna je již několik let v těžkém útlumu. Část z členské základny začala bojovat proti muslimským přistěhovalcům, kteří zde nejsou, a stali se z nich antiislamisté. Další část pak sedí doma, pije čaj z hrnků s portrétem Adolfa Hitlera a přemýšlí, jak vrátit hnutí za bílou rasu jeho masovost, již mělo v devadesátých letech.

Proto se náckové po dlouhé době rozhodli uspořádat náckovskou noc. To je takový rituál náckovské identity, kdy se všichni členové hnutí shromáždí na stejném místě, vyhrává skupina, která zní jako rychlejší dechovka s národně uvědomělými texty, náckové se opijí pivem, svléknou do půl těla a za dunění hudby se polonazí a zpocení objímají a rytmicky poskakují.

Na tento pátek proto náckové z Trutnova chtěli pod názvem Bohemia Excalibur Night takovou besídku uspořádat. Chtěli své kapely a jejich posluchače přivézt do Chotěvic na Trutnovsku a velebit tam bílou rasu. Vcelku běžná událost, před pár lety bývaly náckovské koncerty každý měsíc. Nyní se však v pátek mohou naši národovci vydat například do háje, ale určitě ne k Trutnovu na festival. Místní jim ho totiž zatrhli.

Koncert měl proběhnout v kempu Svatá Kateřina. Náckové ji před nimi prezentovali — a zařízení pronajímali — s tím, že jde o soukromou oslavu, tak to dělají již léta. Provozovatelé kempu jim ovšem v momentě, když se dozvěděli, kdo tam ve skutečnosti má přijet, akci zrušili.

Starosta Chotěvic Vladimír Lukeš poté, co se dozvěděl, že provozovatelé kempu akci zatrhli, sdělil iDNES: „Nikdo si nedokáže představit, jak se nám ulevilo. S tím festivalem nás dávali do spojitosti, ale to je naprostý nesmysl. U nás by se nenašel nikdo, kdo by ho podpořil.“

Takže můžeme s uspokojením konstatovat, že nácky — tuto samozvanou elitu bílé rasy — nemusí rozhánět policie. U nás už stačí, aby se o tom, že se má někde náckovat, dozvěděli místní, a Hitlerovým pohrobkům rovnou ukážou dveře sami. Lidé prostě tu svoloč nechtějí mít ani za humny — a to je nejlepší vizitka našeho národa. Ten odpor k neonacistům — kteří se sami nazývají národovci — je jedním z důvodů, proč můžeme být na český národ opravdu hrdí.