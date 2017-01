Babišovy nedaněné příjmy: Jako politik káže vodu, ale jako podnikatel pije víno

Ve stručnosti:

1. Andrej Babiš coby fyzická osoba nakoupil před několika lety dluhopisy své firmy Agrofert za půldruhé miliardy. Ročně mu vynášejí kolem devadesáti milionů korun. Podle zjištění serveru Echo 24 však neměl na koupi dostatek legálních příjmů. Vicepremiér následně Českému rozhlasu dovysvětlil, že si v minulosti vydělal ještě dalších 668 milionů – ovšem nemusel z nich platit daně. Údajně na kapitálovém trhu, kde jsou některé příjmy od daní osvobozené. Detaily si nechává pro sebe. Aspirant na premiérský post by měl být maličko sdílnější.

2. Někteří poslanci chtějí, aby se na Babišovy příjmy podívala finanční správa. Máme přece nový zákon o prokazování původu majetku. Jestli se finanční správa ke kontrole odhodlá, to se nedozvíme, podléhá mlčenlivosti. Andrej Babiš je přitom ministrem, pod kterého finanční správa spadá.

Pan T., malý živnostník, o kterém jsme tu už psali, se na věc dívá ještě jinak, jednodušeji (pro skeptické čtenáře: pan T. skutečně existuje). Má trable s EET, je totiž starý a nemá internet. Měsíčně si ve svém venkovském krámku přijde na pár tisícovek, k důchodu fajn přilepšení. A teď sleduje Babišův „chytrý byznys“, v němž se nemusí platit daně. Vidí miliardáře, který si kdysi nakoupil dluhopisy za půldruhé miliardy, ale do státní kasy nezaplatil ani daňovou korunu. Agrofert totiž vydal dluhopisy v hodnotě jedné koruny a ty dani nepodléhaly. Někdo tomu říká finta, jiný mezera v zákoně, další pak legální využití možností zákona. Z dodatečně přiznaných šesti stovek milionů daně rovněž neplatil.

Pan T. má jasno. Podnikatel Babiš umí vydělat velké peníze, ale umí se také chytře vyhnout velkým daním. „Já si musím kvůli vydělaným tisícovkám pořídit EET, abych náhodou neošulil stát o pár kaček, zatímco on dokáže neplatil daně ze stamilionů?!“

Celá slavná EET-kontrola i těch nejmenších živnostníků samozřejmě nepadá jen na Babišovu hlavu. Je to majstrštyk celé vládní koalice. Zdálo by se tedy, že není fér dávat do nějaké souvislosti aktuální trable živnostníků s elektronickou evidencí a Babišovy daňové otazníky nad jeho předchozími příjmy. Ale vykládejte to těm malým. Kolik z nich se muselo daňově složit, aby příjmy státní pokladny vyrovnaly Babišovy „výpadky“?

Třeba se prokáže, že podnikatel Andrej Babiš byl a je před finanční správou čistý jako sníh. Jenže politik Andrej Babiš má i tak problém: káže druhým placení daní a sám pije víno.