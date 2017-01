Čech zadržený v Súdánu dostal 20 let vězení

Česká strana bude podle ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka jednat. On sám se zřejmě v příštích týdnech do Chartúmu vypraví, aby vyjednával o jeho možném přesunu do České republiky. Právě jeho vydání do ČR je podle Zaorálka prioritou.

Jašek odjel do země před třemi lety, podle všeho byl cíl jeho cesty pouze humanitární, chtěl totiž pomoci tamním křesťanům. On a ještě sedm Súdánců, kteří v místě pracovali, však bylo obviněno z několika protistátních trestných činů, mezi nimiž bylo i rozvracení státu či špionáž. Čech Petr Jašek si od soudu vyslechl rozsudek dvaceti let nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Jaška v Chartúmu navštívil zástupce ministerstva zahraničí, uvedla dnes pro ČTK mluvčí ministerstva spravedlnosti Michaela Lagronová. Odsouzený Čech je podle něj "v relativně dobré fyzické i psychické kondici" a věří, že se brzy vrátí ke své rodině.