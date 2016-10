Prezident Gauck popudil Němce, řekl, že jeho nástupcem by mohl být muslim

Gauck svým vyjádřením vyvolal v Německu pořádné pozdvižení, protože kvůli velké uprchlické vlně a několika teroristickým útokům jsou dnes pohledy na zde žijící muslimy hodně kritické. Svá slova pronesl 14. října v rozhovoru pro náboženskou agenturu Evangelischen Pressedienst a média pak začala hledat, kdo by tím muslimským kandidátem na prezidenta mohl být.

Joachim Gauck již před časem oznámil, že o druhý mandát se kvůli vyššímu věku nebude příští rok ucházet, takže vhodné kandidáty na prezidenta německé politické strany Němci skutečně hledají. Hlavu státu u našich sousedů volí Spolkové shromáždění, což je speciální orgán složený z poslanců federálního Bundestagu a zástupců 16 parlamentů jednotlivých spolkových zemí.

Například deník Berliner Zeitung napsal, že prvním muslimským prezidentem by mohl být spisovatel a islámský učenec Navid Kermani (48), kterého by mohla nominovat rudo-rudo-zelená (tak se ji říká) koalice. Ta by zahrnovala sociálnědemokratickou SPD, ostře levicovou stranu Die Linke a Zelené.

Politolog Jürgen Dittberner z univerzity v Postupimi ale podobné názory nesdílí: „Německo není muslimská země, i když zde miliony muslimů žijí. Jestliže by nás v cizině reprezentoval prezident-muslim, bylo by to legrační, protože by nezastupoval většinu národa. Svět by byl překvapen.“

S výrokem o muslimském náboženství tvrdě narazil již Gauckův předchůdce Christian Wulff, který prohlásil, že „islám je stejnou součástí Německa jako křesťanství a židovství“.

Prezident Gauck vyvolal velkou kontroverzi již v polovině srpna, když v reakci na odpor mnoha Němců, že vláda přidělala víc peněz na integraci uprchlíků, řekl, že v jeho zemi „elity nejsou problémem, ale lidé jsou problém“. Při několika veřejných vystoupeních pak dav na něho křičel „My jsme lidé!“ a „Vypadni, zrádce!“ Naposledy se tak stalo počátkem října v Drážďanech, kde byl Gauck vypískán společně s kancléřkou Angelou Merkelovou.