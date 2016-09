Královna luxusních vířivek Kateřina Kadlecová: Nejvíce bojujeme s laciným šuntem z Číny

Představujeme vám osm Češek, které milují svoji práci, a jejich fenomenální projekty. Včera to byly dvě podnikavé studentky medicíny a jejich ekosáčky Frusack, dnes vám přiblížíme nějaké ty luxusní vířivky a termální bazény s protiproudem. Už 21 let je vyrábí firma USSPA ve východočeské Dolní Dobrouči a my jsme mluvili s její generální ředitelkou Kateřinu Kadlecovou. A nemyslete si, není to tisková chyba ani moje vzdálená sestřenice; prostě jde o jmenovkyni.

Dělat „spáčka“ byl vlastně její nápad: „Já jsem plácla: Budem dělat spáčka, a táta si to pak vydřel,“ říká Kateřina Kadlecová se smíchem. „Byla jsem na rok v Americe, a když jsem se vrátila, ptal se mě táta, který chtěl podnikat, do čeho by se podle mě měl vrhnout. Já tehdy hrála vrcholově tenis, tak mi vířivky a bazény s protiproudem přišly zajímavé i s ohledem na regeneraci sportovců.“

Dnes společnost USSPA patří do pětice největších evropských výrobců vířivek, v rámci kontinentu je nejstarším výrobcem na vířivky specializovaným. Letos získala za svůj model LyraiN Red Dot, prestižní mezinárodní cenu za design. Její chytré vířivky samy vědí, kdy filtrovat, a mají zabudovaný displej s venkovním čidlem teploty.

Vířivku USSPA mají Roger Waters z Pink Floyd, Kateřina Neumannová a Roman Šebrle, baskytarista Tří sester Tomáš Magor Doležal a desítky dalších umělců a sportovců. Nejlacinější stojí 150 tisíc, nejprodávanější je středně velká Persea za 360 tisíc a čím dál oblíbenější jsou swim spa, bazény s protiproudem. Konkurence v oboru prý samozřejmě existuje: největší boj je s padělateli designu a machry na laciný šunt, především z Číny, nebo s firmami, které lžou o původu svého zboží.

„Od roku 2008 šlo všechno dolů, výkon firmy byl na polovině,“ vzpomíná Kateřina Kadlecová na období ekonomické krize. „Závisíme hodně na stavebnictví, které stagnovalo. A v době ekonomické nejistoty si vířivku leckdo odpustí jako něco, bez čeho se dá žít… No, vytrápili jsme se. Byl to záhul, ale pak se naštěstí trh nadechl a my byli připraveni.“

Otce zakladatele USSPA Petra Koláře, Kateřina táty, od nějž roku 2011 firmu přebírala, se tenhle boj už přímo netýkal: „Táta v roce 2010 ukončil své volební období jako starosta naší obce, Dolní Dobrouče, a přišel s tím, že chce skončit i ve firmě. Byl opravdu vyčerpaný. Vypiplal ještě krásnou vířivku Solitaire a pak v den svých šedesátin oficiálně odešel. Dnes s ním konzultuju jen zběžně, třeba když si k nim jedu vyzvednout syna.“

