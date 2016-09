Veřejná onanie není trestný čin, rozhodl precedentně italský nejvyšší soud

Italský nejvyšší soud tento týden rozhodl v podivuhodném sporu o to, zda je veřejná masturbace trestným činem či nikoli. K překvapení všech to prý žádným trestným činem není. K němu by podle soudu v Římě došlo jen tehdy, kdyby byly na místě děti mladší 18 let. Soudci tak zrušili trest vězení pro muže, který onanoval před studentkami nedaleko univerzity v Catanii, v druhém největším městě Sicílie.