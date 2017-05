Vydražte si celebritu a vyrazte s ní do Stromovky. Aukce končí úterní půlnocí | Reflex.cz

Patronem Prima Runu je olympijský vítěz a moderátor Zpráv FTV Prima Roman Šebrle, který se samozřejmě zúčastní samotného běhu. Ostatní tváře, které také absolvují 5kilometrový běh, si navíc můžete vydražit. Vaším běžeckým parťákem se tak mohou stát například moderátoři TOP STAR Eva Perkausová a Petr Vágner, režisér a moderátor pořadu davinci Jiří Mádl, moderátor TOP STAR magazínu a herec seriálu Ohnivý kuře David Gránský, doktor Hofbauer z Modrého kódu Marek Němec, Milena z Přístavu Kateřina Kaira Hrachovcová, vyšetřovatel Bach z Temného kraje Martin Trnavský, modelka Renata Langmannová či hudební trio Poetika.

Zahajovací cena u každé osobnosti je stanovena na 1111 Kč, přihazovat je pak možné vždy minimálně 111 Kč. Aukce odstartovala 24. dubna v 11.11 hodin a skončí 9. května ve 23:59:59 hodin.

„Stejně jako v loňském ročníku, i letos má tato sportovní událost charitativní přesah. V rámci motta ,Rozdej lásku běhemʽ věnujeme výtěžek dražby slavných tváří Nadaci Terezy Maxové dětem, s níž nás pojí dlouhodobá spolupráce například v rámci projektu TERIBEAR HÝBE PRAHOU aneb Prima DEN S MEDVĚDEM. Jedná se tedy o charitativní happening, na kterém může účastník vlastním pohybem podpořit konkrétní lidský příběh,“ řekl marketingový ředitel FTV Prima Aleš Pýcha.

Pětikilometrový závod se poběží 13. května v pražské Stromovce. Při tomto sportovním happeningu půjde o to doběhnout do cíle, ale také o to strávit čas společně, a oslavit tak „máj – lásky čas“ trochu jinak.