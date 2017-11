„Moc bych si přál, aby se země úsměšků proměnila v zemi úsměvů“ – s těmito slovy otevřel loni v listopadu svou prezidentskou kampaň jeden z favorizovaných kandidátů Michal Horáček. Od té doby stihl sesbírat dostatek podpisů, zveřejnit program, ale také představit sbor poradců, který budil místy rozpačité reakce. Co chce na Hrad přinést známý textař a antropolog, čtěte v prvním z profilů prezidentských kandidátů.

Co se týká transparentnosti, vzal to Horáček v kampani skutečně z gruntu. Na svém webu vyvěsil negativní lustrační osvědčení i lékařské zprávy dosvědčující jeho zdravotní způsobilost. Protože si kampaň bez problému uhradí z vlastních prostředků, nepřijímá žádné dary a stav svého transparentního účtu, na nějž přispívá jen on sám, průběžně zveřejňuje.

Program Michala Horáčka

Základ programu Michala Horáčka tvoří devět dlouhodobých bodů. Mezi nimi uvádí postoj k migraci, vzdělávání, ale i rovnosti žen a mužů. U většiny témat se zdá Horáček být blízko politickému středu, nehýbe se často příliš ani na jednu, ani na druhou stranu, sází především na pozitivní hesla. V tématu obrany zaujme jeho neotřelý návrh na vytvoření „evropského četnického sboru připraveného plnit úkoly na pomezí policejních a vojenských schopností“. Podle Horáčka by byl dobrým doplněním NATO a levnější variantou ve srovnání se společnou evropskou armádou.

Ve sběru podpisů se mu zadařilo nejrychleji ze všech kandidátů – 50 tisíc jich měl už před létem a v září hlásil přes 80 tisíc. Pomoc se sběrem nabídl v červnu i dalším dvěma kandidátům Jiřímu Drahošovi a Marku Hilšerovi, nabídku nicméně přijal jen druhý jmenovaný.

Kampaň před prezidentskými volbami

Kromě kontaktní kampaně Horáček nepodceňuje ani prezentaci na sociálních sítích. Na správu facebookového profilu si v začátku kampaně najal Jaroslava Cermana, studenta žurnalistiky a sociologie známého pro vtipné a ironické statusy.

Videa dělá pro Horáčka Robin Kvapil z hnutí Žít Brno, kterému se právě s Cermanem podařilo na Facebooku napálit bývalého senátora Vyvadila. Vedle toho spustil Horáček web 100dni.cz, kde nechává fanoušky hlasovat o tom, co by měl po příchodu na Hrad udělat jako první. Nejpopulárnější je zatím slib zrušit bezpečnostní kontroly u vstupu na Pražský hrad.

Může Horáček vyhrát volby?

Zatím se ale nezdá vůbec jisté, že k tomu bude mít příležitost. Bookmakeři i výzkumné agentury jej většinou řadí až jako třetího za Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Horáček ale může ve finiši překvapit, kampaň bude mít jistě silnou a na rozdíl od rivalů jej zatím přímo nepodpořila žádná politická strana.