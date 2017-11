Možná i proto, že kampaň provozuje de facto po celou dobu v úřadu, se Zeman dosud neprezentoval s volebním programem a předem ohlásil, že debat s ostatními uchazeči o post hlavy státu se nebude účastnit. V dalším profilu kandidáta se tak zaměříme především na to, jak plnil sliby z minulé kampaně a kdo má zájem na tom, že i přes zdravotní potíže chce být prezidentem dalších pět let.

Před minulými volbami vytyčoval jako jeden ze svých cílů podporu českých podnikatelů, čehož se také jako prezident celkem držel. Byznysmeny bral často na zahraniční cesty (mimo jiné do Číny) – jejich reálný ekonomický dopad je nicméně předmětem debaty.

Jak si Zeman vedl ve funkci

Když v březnu 2013 skládal Zeman prezidentský slib, mimo jiné prohlašoval, že hodlá bojovat proti neonacistickým bojůvkám. Během mandátu se už ale k problematice radikálních skupin moc nevyjadřoval, naopak část veřejnosti rozladil před dvěma lety 17. listopadu účastí na demonstraci vedle Martina Konvičky, šéfa iniciativy Islám v ČR nechceme, která byla Ministerstvem vnitra označena za extremistickou.

Zároveň sliboval navštěvovat především české kraje, do některých z nich za dobu ve funkci zavítal i pětkrát. I tady ale dokázal budit kontroverze – jednak tím, že všechny jeho návštěvy kraje musely platit (a zlínský to nedávno odmítl), za druhé se jeho cestami zabýval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, který řešil, zda by náklady na cesty neměly být započítány do Zemanova kampaňového limitu.

Co sliboval Zeman?

Z nesplněných volebních slibů pak stojí za zmínku ty personální – jako kandidát Zeman říkal, že na Hradě nebude mít žádné poradce. Na seznamu dostupném na oficiálních stránkách Hradu jich ale figuruje hned patnáct. Dále tvrdil, že si s sebou do funkce vezme jen tajemníka a řidiče, čehož se nakonec také zřekl – o obsazení Hradu a jeho slavných figurách už toho bylo ostatně napsáno dost.

A asi nejkřiklavější nenaplněný slib se týká prezidentských milostí. Zeman tuto pravomoc označoval za přežitek a tvrdil, že jej využívat nehodlá. Každé pravidlo má výjimky, odůvodňoval pak letos na jaře milost pro recidivistu Jiřího Kajínka.

Zdraví Miloše Zemana

Že jde Zeman do další volby skutečně ze své vůle, je dalším předmětem spekulací. Kvůli vleklým zdravotním potížím spojeným s cukrovkou (která od něj údajně „odešla“) a neuropatií Zeman údajně zvažoval podruhé nekandidovat. Podle zákulisních informací jej měli přesvědčit jeho nejbližší spolupracovníci, zejména pak kancléř Mynář a poradce Martin Nejedlý, jemuž je Zeman zavázán od doby, kdy jej právě díky Nejedlého vlivu podpořila ruská společnost Lukoil.

Zhruba v polovině srpna měl mít Zeman podle svého týmu k dispozici lehce pod 60 tisíc podpisů, nakonec jich posbíral 113 tisíc. Dle většiny průzkumů je favoritem volby, největšími soupeři by mu měli být Jiří Drahoš a Michal Horáček, kteří měli dostatek podpisů s ještě větším předstihem.