Taneční kalhotové video pro Hillary Clintonovou se stalo hitem internetu

Video natočilo 200 tanečníků v kalhotových kostýmech na Union Square v New Yorku 2. října. Několik hodin se zkoušelo a pak se šlo naostro. Tancovalo se na píseň Can’t Stop the Feeling Justina Timberlakea. Ten skladbu natočil pro film Trolls, který byl představen poslední sobotu na filmovém festivalu v Londýně a do amerických kin půjde 4. listopadu (pod názvem Trollové ho uvidí v premiéře o den dříve i čeští diváci).

„Chtěla jsem do kampaně přinést něco lidského, protože láska a humor se ztrácejí, když se bojuje o všechno,“ řekla deníku The Washington Post jedna z choreografek videa Celia Rowlson-Hallová. Ta se podílela na známém seriálu Girls pro kanál HBO.

Autoři videa považují taneční nadšení a energii za přirozený politický nástroj, ale protože se používá při kampaních jen zřídka, rozhodli se právě pro tento způsob podpory Clintonové.

Mnozí z tanečníků, kteří účinkují na videu, jsou skuteční profesionálové, proto působí velmi přirozeně. Ale další byli lidi, kteří se přihlásili na výzvu na Facebooku a Instagramu. Postupně se všichni účinkující setkávali po menších skupinách a nakonec při natáčení na několik hodin společně na náměstí.

Organizátoři ale přiznávají, že měli strach, že jim produkci překazí policie. Navíc manažeři Justina Timberlakea jim ani po několika urgencích nedali odpověď, zda mohou použít pro klip jeho skladbu. Podle The Washington Post z minulého pátku prý nedostali odpověď ani po několika dnech, co už bylo video na internetu. To by nakonec mohl být právní problém, pokud by Timberlake protestoval.