Absurdní policejní šikana: Podezřelé dredy piráta Bartoše a vodáci pod palbou kontrol

Pro letošní léto vyhlásila Policie ČR akci Voda 2017 – sérii důkladných alkoholových kontrol vodáků, které mají trvat přes celé prázdniny. Podle prvních zpráv, které se z říčních zátahů šíří, kontrolují policisté důkladně. A to často ty, kteří nemohou svou podnapilostí nikoho ohrozit – vodáky na raftech a kánoích. Vedle toho se internetem šíří incident předsedy Pirátů Ivana Bartoše, kterému pražští „měšťáci“ při kontrole sdělili, že jej sledovali na základě vzhledu.

Nejprve k vodákům: „Kontrolní činnost bude zaměřena zejména na kontrolu plavidel, přístavišť, půjčoven lodí, vodáků, plavců, rybářů, vůdců malých plavidel, požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek atd.,“ stojí na webu policie.cz. V praxi to zatím znamená, že hlídky namátkově kontrolují celkem velké množství rafťáků a kanoistů a udělují mastné pokuty – v přestupkovém řízení může takový opilý vodák vyfasovat pokutu až 100 tisíc korun.

Z podobných akcí se zdá, jako by se policie snažila posouvat co nejdále hranici posvěcovaného obtěžování, které si ještě veřejnost „nechá líbit“. Opilý rafťák svou jízdou neohrožuje nikoho jiného než sebe, podobně jako třeba opilý chodec. Absurdita takového opatření se svou podstatou rovná pouličním kontrolám opilých chodců, ke kterým se policie zatím naštěstí, vlastně kupodivu, neuchýlila.

Asi ještě horší případ buzerace zažil na vlastní kůži předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Na svém Facebooku popsal, jak jej policisté sledovali od žižkovského domu až na Václavské náměstí, kde byl podroben drogové kontrole. Test na drogy byl podle slov strážníka proveden pouze na základě Bartošova vzhledu.

Předsedu Pirátů má každý, kdo sleduje politiku, spojeného s jeho dlouhými dredy. Málokdo ale ví, že šéf strany, která mimo jiné prosazuje legalizaci marihuany, je abstinent a nebere žádné, ani „měkké“ drogy. O to paradoxnější a nepochopitelnější tím pádem je, že si právě jeho policisté vyhlédli a důkladně prohledali. Bartoš má mimochodem na autě potisk a nálepky právě své Pirátské strany, což mohlo být pro policisty dalším červeným hadrem a pobídkou k lustraci.

Samotný incident popsal Bartoš tak, že ho dvojice policistů zastavila na Václavském náměstí a jeden z nich na otázku, proč ho kontrolují, odpověděl: „Je to z důvodu vašeho vzhledu.“ Když šéf Pirátů policistovi řekl, že si kontrolu hodlá nahrávat, měl mu pohrozit, že „po něm skočí a rozmlátí mu telefon na maděru“. Když šel událost nahlásit na blízké oddělení státní policie, bylo mu řečeno, že stížnosti přijímá jen Úřad vnitřní kontroly.

Sám Bartoš Reflexu k celé události řekl: „Jednoznačně šlo o jednání policie z důvodu mého vzhledu či pirátských polepů na mém autě. Setkal jsem se reálně s policejní šikanou a odmítám toto jednání tolerovat.“ Věc bude prý řešit, až se vrátí do Čech z týdenního pobytu v zahraničí.

Považovat někoho za podezřelého z trestného činu pouze na základě vzhledu a bez jakýchkoli jiných indicií je zarážející a šikanózní postup, uplatňující primitivní předsudky. Pozoruhodný je případ o to víc, že policista bizarní důvod kontroly sám přiznal. Bude zajímavé sledovat, zdali bude mít jeho jednání dohru.

Masové kontroly vodáků a Bartošův případ jsou dvě jinak velké, přesto spojené nádoby. První z nich představuje ukázkovou organizovanou buzeraci v státní režii, při níž se velké množství policistů věnuje pokutování za banální a nikoho neohrožující porušení zákona. Kontrola Bartoše podezřelého netradičním účesem je zase v této době jediný známý, přesto alarmující příklad policejní šikany kvůli zevnějšku. Dlouhé vlasy jako zdroj podezření, nebylo to tu už náhodou někdy?

Pokud by se podobné excesy měly stát normou, raději nedomýšlejme, jak by dopadl takový dredař na raftu s pivem v ruce. A nedej bože s šálou Baníku! To je snad horší než všechny burkiny světa...