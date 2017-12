Havana, jak ji neznáte: Bazary, drožky a elegantní promenády z kubánské koloniální éry

foto: Library of Congress

Kubánské hlavní město je na fotografiích zachyceno převážně po roce 1902, kdy získalo nezávislost na Španělsku. O tu bojovali obyvatelé Kuby po desetiletích. Dílčí úspěchy však nebyli schopni během 19. století proměnit v sílu, která by mohla kolonizátory vyhnat. Ze španělského jha se dostali až v době, kdy si Karibik jako oblast pro své vlastní mocenské experimenty vybrali na konci století Američané.

Americko-španělská válka se rozpoutala v roce 1898 poté, co u Havany vybuchl americký křižník Maine (vrak je možné spatřit na jedné z fotografií), přičemž dobová verze o španělské provokaci nebyla nikdy prokázána. Spojené státy mohly incident dost dobře naplánovat tak, aby jim sloužil jako záminka pro rozpoutání války. Španělsko bylo během několika měsíců drtivě poraženo a Pařížská mírová smlouva jej přinutila přenechat Kubu Američanům. Ti zde vládli prostřednictvím protektorátu až do roku 1902.

I poté si však Amerika kromě oblasti kolem města Guantánamo udržela na Kubě silný hospodářský vliv. Nový stát s ní uzavřel výhodnou dohodu o vývozních clech cukrové třtiny. Dílčí etapy hospodářské konjunktury periodicky narušovala politická nestabilita. Na začátku 30. let se pak vlády zmocnil seržant Fulgencio Batista. Kubě dal sice v roce 1940 pokrokovou ústavu, která garantovala práva dělníků nebo rovnoprávnost žen, přílišná orientace na Spojené státy se ale brzy proměnila v totální závislost na regionálním hegemonovi a z Kuby se stalo centrum americké mafie.

Batistu svrhla v roce 1959 Kubánská revoluce Fidela Castra. Vymanila zemi z amerického područí, aby ji uvrhla do toho sovětského. To už je ale jiný příběh. Jak vypadala Kuba na přelomu 19. a 20. století se podívejte do galerie: