Jsou mladí Češi tak strašně politicky naivní, nebo tak moc prozíraví?

Když by hlasovali v pátek a v sobotu ve volbách pouze mladí lidé, čekalo by zemi politické zemětřesení. Vypovídají o tom výsledky „Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev“, při kterých bylo před dvěma týdny odevzdáno na 254 středních školách celkem 31 867 hlasů. O náladách mladých lidí to něco vypovídá. Co ale z analýzy výsledků plyne pro budoucnost? Máme se toho bát? Nebo radovat?

Studenti mohli volit politické strany, hnutí a koalice, které kandidují v nastávajících krajských volbách. Jedná se s Prahou o 14 krajů, přitom v hlavní městě teď volby do zastupitelstev nejsou.

Pokud bychom vzali výsledky tak, jak jsou, Česká pirátská strana měla rychle hledat svého premiéra. ČSSD a KSČM by měly dlouze sedět v koutě a brečet. Protislámská a antiimigrační hnutí by se měla těšit, i když určitě čekaly daleko víc. Spokojený by mohl být také Andrej Babiš a jeho hnutí ANO i TOP 09. Nejblíže k reálným výsledkům poslední doby je u mladých lidí z parlamentních stran zřejmě ODS. Což ale pro ni není právě povzbudivé.

Jenže skutečnost bývá jiná. Dokonce i podle bývalých studentských voleb.

Piráti vpřed, ČSSD vzad

Poněkud naivní je pohled studentů na Českou pirátskou stranu. Vyhrála u nich ve většině krajů, nebo skončila na jednom z prvních míst. Její program sice může být pro mladé lidi například v případě internetové svobody lákavý, ale jinak je to spíše prázdnota. Na žádné vládnutí není tato strana ani personálně, ani jinak připravena. Je to pouze zbožné přání teenageru. Poučení najdou třeba v Berlíně, kde měli piráti v roce 2011 výborných 8,9 procenta, ale letos „vyhučeli“ a získali jen 1,7 procentem. Všude na světě je totiž provází nesourodost a hádky.

Poměrně velkou podporu mají u studentů strany a hnutí zaměřené proti islámu a migraci. Kdyby byly jednotné, mohly by v jednotlivých krajích mít od 10 až do 20 procent. Podobně jako u našich sousedů Alternativa pro Německo. Jenže jsou rozdrobené a proto také moc neuspějí v reálných volbách. U studentů dokonce vyhrála strana Tomia Okamury ve Zlínském kraji.

Mladí lidé také podporují hnutí ANO Andreje Babiše. Ve třech krajích u nich vyhrálo. Jenže ta podpora je zhruba poloviční oproti celé dospělé populaci. Pro Babiše to ovšem není špatná zpráva, právě k němu by mohli mladí voliči postupně zabloudit.

Samostatnou kapitolou je pro mladé podpora Dělnické strany sociální spravedlnosti, která je označována za ultrapravicovou. V některých krajích prolamuje pětiprocentní práh zvolitelnosti. Jde o vzdor, revoltu. Zde ovšem najdeme přímý rozpor v názorech studentů, kteří současně nemají rádi levici. Ekonomický program „dělníků“ je přitom skoro komunistický.

V Praze vyhrála u studentů TOP 09 s vysokými 23,72 procenty. V metropoli zřejmě ještě Schwarzenbergův efekt pořád funguje. V jiných regionech odpovídá podpora topky skoro reálným výsledkům do Poslanecké sněmovny. Tento týden v krajských volbách bude realita ale horší.

Nedobrá zpráva putuje ze studentských voleb nanečisto k ODS. Sice je na tom lépe než třeba ČSSD, ale strana, která byla kdysi hvězdou mladých generací, má u nich ve všech krajích jen 4 až 6 procent. To není pro příští roky žádným příslibem.

Prozíravý a moderní názor naopak projevují studenti u komunistické strany. Ta by se v případě tohoto hlasování dostala pouze do jediného krajského zastupitelstva a to v Jihomoravském kraji. Tam má 5,25 procenta, jinak je všude pod pětiprocentní volitelnou hranicí, někde klesla až k procentu jedinému. Realitou o víkendu bude, že KSČM bude poměrně silná, protože krajské volby mají slabou účast a starší voliči komunistů k urnám pravidelně chodí.

Za „moderní“ sama sebe označuje ČSSD. Jenže mladí lidé vidí u sociální demokracie pravý opak. Do zastupitelstva krajů by ji poslali pouze ve čtyřech případech ze 14 a to pak jen s 5 či 6 procenty. Strana premiéra Sobotky si u studentů stojí bídně.

V některých regionech jsou pak u studentů populární některá silná místní sdružení a hnutí. V Karlovarském kraji vyhrála „PRO Zdraví a Sport“, v Libereckém byli „Starostové pro Liberecký kraj“ těsně druzí. To by i mohlo odpovídat realitě.

Dvě věci podle výsledků studentských voleb 2016, které spolupořádá organizace Člověk v tísni, ale víme naprosto jistě. Skutečné výsledky budou v sobotu večer jiné, ale názory mladých lidí možná naznačují další velké změny na politické mapě Česka v budoucnosti.