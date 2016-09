Fikce, nebo realita? Bookmakeři tipují, kdo vyhraje volby do Senátu. Nejvíce má získat ČSSD

Sociální demokraté by uvítali spíše snížení daně z přidané hodnoty (DPH) u základních potravin než u čepovaného piva, uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Nejúspěšnější stranou ve volbách do třetiny Senátu bude letos ČSSD. Alespoň si to myslí kancelář, která na hlasování vypsala sázky. Podle ní vyhraje sociální demokracie v 10 z 27 obvodů. ODS by pak měla vyhrát ve 4 obvodech, lidovci sami či v různých koalicích taky ve čtyřech, hnutí ANO ve třech a TOP 09 se Starosty ve dvou.

Jen v jediném obvodu, a to v Ústí nad Labem, mají na vítězství podle sázkové kanceláře Fortuna stejnou šanci dva lidé – Jaroslav Doubrava (kandiduje za S.cz) a František Hausenblas (ANO). Jinak má nejlepší kurz vždy pouze jeden člověk. Až deset zisků senátorských křesel by se zcela jistě zamlouvalo i samotné ČSSD, le odhady politologů spíše hovoří o menším počtu mandátů. Více než bookmakery odhadované tři by naopak určitě chtělo hnutí ANO.

Vůbec nejlepší kurz na zvolení dostal od Fortuny současný senátor Zdeněk Škromach, který proslul svými rozmluvami „u bazénku“. Ten má kurz 1,15 a jeho zvolení bookmakeři považují za jisté. Škromach kandiduje v obvodu Hodonín a dá se předpokládat, že křeslo skutečně obhájí.

Druhý nejlepší kurz, a to 1,18, má v obvodu Ústí nad orlicí Pert Šilar z KDU-ČSL. Dále pak Jan Žaloudík (ČSSD, obvod č. 55 Brno-město) s kurzem 1,2. To samé má také Tomáš Jirsa za ODS (Český Krumlov) a mezi favority se počítá s kurzem 1,23 i Stanislav Juránek (KDU-ČSL, obvod č. 58 Brno-město). Ze známých osobností pasovali bookmakeři na vítězství žokeje Josefa Váňu (hnutí ANO, obvod Karlovy Vary) s kurzem 1,6. Takový kurz by se našemu slavnému jezdci a trenérovi určitě líbil i při dostizích.

Jiné „celebrity“, ale podle sázkové kanceláře šanci na zvolení nemají. Například hudebník Felix Slováček v obvodu Praha 10 (v kandidátní listině pod jménem Antonín Slováček) má kurz 20:1. V překladu – bez jakýchkoli šancí. Baletní mistr Vlastimil Harapes (Praha 6, hnutí ANO) má 4:1, zpěvák a producent Petr Hannig dokonce 35:1.

Pokud jde o známé sportovce, tak olympijský vítěz (medaile mu byla odebrána za doping) ve vzpírání, Ota Zaremba, kandidující v Mostě za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti má kurz 45:1. V tom samém obvodu má prý poměrně velkou šanci hokejista a olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr (za ČSSD) s kurzem 2,15 : 1. Bývalý cyklista a senátor za Blansko Jozef Regec má podle bookmakerů dokonce šanci vyhrát a to s kurzem 1,6:1.

Jedním z nejsledovanějších senátních obvodů je letos Praha 6, kde kandiduje někdejší disident a publicista František „Čuňas“ Stárek (ODS), filozof Václav Bělohradský (ČSSD + Zelení), vzpomínaný Vlastimil Harapes i bývalý kontroverzní šéf Sazky Aleš Hušák (nezávislý). Jenže zde dává sázková kancelář největší naděje řediteli gymnázia Jiřímu Růžičkovi (za TOP 09 + STAN) s kurzem 1,45:1. Jak to bude ve skutečnosti, dozvíme se až po druhém kolem senátních voleb, tedy přesně 15. října. Náš tip: Zhruba ve čtvrtině obvodů vyhraje někdo jiný, než tvrdí sázková kancelář.