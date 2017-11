CIA odtajnila, na jaké filmy se dívali u teroristy Usáma bin Ládin: Batman, Tom a Jerry i Tři mušketýry

Výčet filmů nasvědčuje tomu, že v domě s ním žily i děti, protože kromě dokumentů, či porna se našlo i mnoho animovaných filmů. Například slavná série s Tomem a Jerrym. Ale také mnoho dokumentů BBC, CNN a stanice National Geographic. Podle všeho se bin Ládin rád díval i na díla, která byla o něm samotném. Nalezeno bylo třeba americké konspirační internetové video „Loose Change“, které popírá oficiální verzi útoků na Ameriku, které se odehrály 11. září 2001 a obviňuje vládu USA, že se na těchto akcích podílela.

Kromě jiného se našly například filmy „Batman: Gothamský rytíř“, dále „Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů“, či britský dokument z roku 2006 „Za zdmi Kremlu“.

V objevené filmotéce rodiny teroristy bin Ládina byly rovněž americké animované filmy „Strašpytlík (Chiken Little)“ a „U nás na farmě (Home on the Range)“, dokument televize CNN „In the Footsteps of bin Laden“ či celá série dokumentů kanálu National Geographic (Kung Fu Killers, Inside the Green Berets, Predators at War a World’s Worst Venom). Ale třeba i klasické dílo „Tři mušketýři“.

Mezi filmovým materiálem bylo také mnoho propagandistických videí, které natáčeli teroristé v mnoha zemích světa.