Carles Puigdemont: Nezávislost na Španělsku vyhlásíme v následujících dnech

Katalánsko vyhlásí nezávislost na Španělsku v následujících dnech. Britské televizi BBC to v úterý večer řekl premiér autonomní oblasti Carles Puigdemont. Jeho vláda prý "bude konat na konci tohoto nebo na začátku příštího týdne".

V minulých dnech se spekulovalo, že by Puigdemont mohl katalánskému parlamentu navrhnout vyhlášení nezávislosti na schůzi již dnes. Původně katalánští představitelé tvrdili, že takový krok učiní do 48 hodin od vyhlášení výsledků nedělního referenda. V něm bylo podle Barcelony odevzdáno zhruba 90 procent hlasů ve prospěch nezávislosti, ovšem při účasti necelých 43 procent katalánských voličů.

Puigdemont také BBC řekl, že jeho vláda momentálně nijak nekomunikuje s Madridem. Světová média se tento týden shodují, že dialog je jedinou schůdnou cestou k řešení španělské politické krize. Obě strany však zatím takový dialog podmiňují požadavky, které jsou pro druhou stranu nepřijatelné.

Španělská vláda tento týden pohrozila, že v souladu s článkem 155 španělské ústavy by mohla pozastavit autonomii Katalánska. Katalánský lídr v rozhovoru s BBC uvedl, že pokus Madridu o převzetí kontroly nad autonomní oblastí na severovýchodě země by představoval "chybu, která by všechno změnila".

Nejnovější Puigdemontovo prohlášení přišlo těsně před televizním vystoupením španělského krále Felipeho VI. Ten v úterý separatisty ostře kritizoval - katalánští lídři podle něj prokázali uspořádáním referenda nepřijatelnou neloajalitu, v regionu je podle něj třeba znovu nastolit řád.

Jednání o situaci v Katalánsku dnes do svého programu mimořádně zařadil Evropský parlament. Mnozí poslanci kritizovali tvrdý zásah španělské policie proti účastníkům referenda, Evropská unie však dosud zaujímala stanovisko, že krize je interní záležitostí Španělska, do níž EU nepřísluší vstupovat.