Neuvěřitelný příběh: Agentka FBI si tajně vzala „Goebbelse IS“, pak od něj utekla | Reflex.cz

Je to příběh, který nevymyslí ani v Hollywoodu. Deso Dogg byl známý německý rapper. Narodil se v roce 1975 v Berlíně jako Denis Cuspert. Jeho otec pocházel z Ghany a matka byla Němka. Později konvertoval k islámu, zradikalizoval se a odjel bojovat do Sýrie, kde působí pod jménem Abú Talha al-Almaní. Měl to být právě on, který natáčel některá videa, na nichž džihádisté uřezávali rukojmím hlavy. Mezitím se ale na něj „napíchla“ agentka americké FBI, která si ho pak vzala.

Celý podivný příběh, za který se prý americká FBI musí hodně stydět, popsala teď podrobně televize CNN. Daniela Greenová, někdejší zaměstnankyně FBI, která pracovala jako tlumočnice (její rodiče žijí v německém Mnichově), dostala v roce 2014 tajný rozkaz, aby „pracovala na případu mluvčího Islámského státu, kterým byl právě zradikalizovaný Denis Cuspert alias Abú Talha al-Almaní.

Deso Dogg alias bojovník ISIS pod jménem Abu Talha al-Almani • VIDEO Facebook.com/Luigi Makaveli

Greenová několik měsíců s džihádistou komunikovala, pak údajně bez posvěcení a povolení FBI, odjela do Sýrie a tam se za něj vdala. Co se odehrávalo mezi nimi v průběhu této doby, ale nebylo zveřejněno a to vyvolává další spekulace. Přitom Cuspert ve svých videích například vyhrožoval americkému prezidentovi Baracku Obamovi a označil ho za jeden z cílů útoků Islámského státu.

Po několika měsících života v Sýrii si prý agentka FBI uvědomila svoji chybu a vrátila se do USA. Tam byla okamžitě zatčena a od té doby spolupracuje s úřady. Mnoho lidí ale tomuto příběhu nevěří a domnívají se, že celá akce byla dopředu naplánovaná americkými tajnými službami, jen dopadla jinak, než bylo domluveno.

Televize CNN zveřejnila i několik e-mailů, které figurují v dokumentech amerického Federálního soudu, který se případem zabýval. Bývalá agentka se v nich měla přiznat, že byla „slabá a nevěděla jak situaci v Sýrii zvládnout“. Proto se měla zase vrátit do USA. Nakonec byla odsouzena na dva roky vězení. Přiznala se, že podala nepravdivá prohlášení týkající se mezinárodního terorismu.

Denis Cuspert jako Abú Talha al-Almaní (vlevo) jako bojovník Islámského státu. • Foto Twitter

John Kirby, bývalý úředník amerického ministerstva zahraničních věcí CNN řekl, že celý případ „vyvolává ohromující rozpaky nad prací FBI“.

Také kolem osudu bývalého německého rapera, který přísahal věrnost Islámskému státu v roce 2014, existují dohady. Už v roce 2014 bylo oznámeno, že byl zabit při sebevražedném útoku. To bylo později popřeno. Ta samá situace se opakovala v říjnu 2015. To měl zemřít při leteckém útoku USA na pozice džihádistů u města Rakka. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Jenže v létě minulého roku to zase popřelo. Zda Denis Cuspert, alias Deso Dogg, alias Abú Talha al-Almaní, žije, není možno v současnosti ani potvrdit, ani vyvrátit.