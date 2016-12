Těhotná studentka si přivydělává prodejem pozitivních těhotenských testů. Denně jí píší desítky zájemců

Žena prodává pozitivní těhotenský test za 30 $ za kus. Dokonce si umístila inzerát, kterého si všimla americká televizní stanice CBS.

Píše se v něm: „Ať už pozitivní těhotenský test využijete jako žert na někoho blízkého, nebo s ním budete vydírat vysokého manažera Applu, s nímž máte poměr, nezajímá mě to,“ ujišťuje studentka, že z její strany jde pouze o předání pozitivního testu a vyinkasování domluvené finanční částky, dál se o nic nestará.

Stanici CBS zaujal způsob finančního přilepšování mladé „obchodnice“ natolik, že si s ní dali novináři schůzku. Pod podmínkou anonymity budoucí matka souhlasila.

