Blíží se Armageddon? Vědci řeší, jak odvrátit srážku s asteroidem

V historii planety Země to zatím odnesli pouze dinosauři, podle vědců je ale jen otázkou času, kdy podobný osud může potkat lidstvo. Zjišťují proto, jak by se případná kolize s asteroidem dala odvrátit. Zapomeňte na Bruce Willise s partou naftařů, boj proti tělesům z vesmíru má být především založený na inteligentních technologiích.

Bývalý americký astronaut Russel Schweickart, který řídil lunární modul na misi Apollo 9 a pomáhal tak připravit let na Měsíc, pracuje na vývoji technologie, která by pomohla lidstvu v boji proti asteroidům. Pilot vesmírného modulu je totiž do budoucna považuje za významné ohrožení naší planety.

„Sice jsme neměli možnost poznat dinosaury osobně, ale víme, jak a proč skončili. Asteroidy trefily zemi už milionkrát. Vidíme je noc co noc jako padající hvězdy. Čím jsou větší, tím je situace komplikovanější. Je jen otázkou času, kdy jeden z těch větších trefí naši planetu. A dokud máme šanci proti tomu něco dělat, tak bychom měli,“ řekl bývalý pilot novinářům Spiegelu.

Vědci se totiž ani až tak neobávají nukleární katastrofy, jako právě srážky planety s cizím vesmírným tělesem. Zatímco jaderné zbraně podle Schweickarta nejsou na takové úrovni, aby dokázaly v jediném konfliktu Zemi zničit, stačil by jediný zásah meteoritu, aby se tak stalo. Jedním z rozhodujících faktorů tak je prevence – vysledovat těleso s dostatečným předstihem, aby bylo možné na jeho výskyt reagovat.