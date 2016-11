Pouhých 0,7 procenta dospělých celého světa má majetek v hodnotě 117 bilionů dolarů

Bohatší jsou stále bohatšími a chudí zůstávají stejně chudými. Dál se také rozevírají i nůžky mezi těmi nejbohatšími a takzvanou střední třídou. To by mohlo být také důvodem politického neklidu ve vyspělých zemích a příklonu k antisystémovým stranám. To jsou závěry nové výroční zprávy švýcarské finanční skupiny Credit Suisse, která se věnuje „rozložení“ bohatství ve světě.