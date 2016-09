Pád vrtulníku na Slovensku nepřežili čtyři lidé včetně pacienta

Tragédie se stala ve středu pozdě večer v těžce dostupném terénu nedaleko Banské Bystrice, kam vrtulník letěl pro zraněnou osobu. Po naložení pacienta a odletu stroje do nemocnice ztratili záchranáři kontakt s posádkou vrtulníku. Do oblasti byly vyslány záchranářské složky, které časně ráno našly trosky stroje i oběti neštěstí. Příčiny nehody nejsou zatím jasné.

Jeden ze svědků nehody uvedl, že muži se zraněnou nohou se před příletem vrtulníku snažili pomoct nejprve hasiči, kteří se ke zraněnému dostali na čtyřkolkách. Následně přivolali letecké záchranáře.

"Vrtulník přistál. Letečtí záchranáři ošetřili a naložili zraněného do vrtulníku a vzlétli. Trvalo to jen chvíli, do minuty, a ozvalo se takové tlumené bouchnutí. Nevěděli jsme, co se stalo, ale najednou jsme neslyšeli vrtulník," řekl podle listu Denník N Peter Buran, který je kameramanem soukromé televize Joj a který byl v oblasti, kde se vrtulník zřítil.

Padesátiletý pilot vrtulníku podle sdělení společnosti ATE patřil k nejzkušenějším v podniku. Nalétáno měl přes 4640 letových hodin a součástí leteckého záchranářského týmu byl od roku 1995.

Posádka vrtulníku se podle portálu Aktuality.sk specializovala na slaňování v těžce dostupném terénu. Šlo o nový stroj Bell 429, který záchranáři koncem srpna představili médiím a který doplnil dříve používané vrtulníky Agusta.

Podobná tragédie se na Slovensku stala i loni v srpnu. Celá čtyřčlenná posádka záchranářského vrtulníku tehdy nepřežila pád stroje, který se zřítil ve Slovenském ráji, kam letěl na pomoc zraněnému chlapci.