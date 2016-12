Nejbizarnější přípitek pronášejí na Silvestra Skandinávci. Jejich pozdrav byla původně lebka

Nejklasičtějšími slovy při přípitku je „na zdraví“. Variant existuje mnoho, ale mají velmi podobný význam. Slovinsky se to například řekne na zdravje, španělsky salud, maďarsky egészségedre, vlámsky gezondheid či maltsky saħħa. Ukrajinské budmo je zajímavou variantou, protože se dá přeložit jako„nechte nás žít věčně“.

V jiných kulturách si ale připíjejí jinak. V mandarínské čínštině říkají gānbēia v japonštině kanpai, což je v podstatě to samé. Zde probíhá přípitek při každé skleničce a myslí se tím, že ji máte skutečně vypít, tedy něco jako„do dna“. Na rozdíl od Rusů se ale pijí malé panáky.

Přípitky milují například Gruzínci. Krásné je, že u každého pronesou nějaké přání, přejí vám i sobě něco dobrého, to co by se mělo podařit. A jejich gaumarjos, znamená vítězství.

Dost bizarní historické pozadí má ale přípitek skål, který používají Norové, Dánové a Švédové. Původně to představovalo slovo lebka. To vycházelo ze zvyku, který měli kdysi Vikingové. Ti používali lebky svých nepřátel jako hrnky. Výhodou prý bylo, že se do lebky vešlo poměrně dost nápoje a byly snadno „vyměnitelné“.

„Na zdraví“ všem našim čtenářům, ať už připíjejí v jakémkoli jazyce. Pokud tedy nepijí z lebky…