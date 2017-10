Jde o zvláštní podobnost – jako by někdejší dvě hlavní, dominantní politické síly byly skutečně dvojčaty, z nichž jedno nemůže dlouho vydržet bez druhého. Tak jako nástup lidového Mirka Topolánka do čela ODS si postupem doby vynutil nástup Jiřího Paroubka do čela ČSSD; tak jako Topolánkův pád byl v roce 2010 jen o pár měsíců později následován pádem Paroubkovým, zdá se, jako by mentální provázání těchto dvou stran dále pokračovalo, byť již s fázovým posunem.