Tak Ringo, vítej v ringu! Bizarní video Zemanovců sklízí na internetu posměšky

Zemanovci, kteří se už nesmí jmenovat Zemanovci, se rozhodli mediálně vytěžit svou nejnovější akvizici – Františka Ringo Čecha. Kontroverzního barda nízkého humoru, malíře a fanatického zastánce Miloše Zemana ve videu podporuje i lídr strany SPO Jan Veleba. Pánové míří dle svých slov do ringu. Podívejte se na video.

Slovní hříčkou na úrovni humoru základní školy se rozhodla spustit kampaň na sociálních sítích Strana práv občanů. František Ringo Čech a Jan Veleba v ní předvedou následnou výměnu: „Tak Ringo, vítej v Ringu. Jdeme do toho, gong, první kolo,“ následované zdviženými palci obou pánů.

Videa si všimla facebooková stránka Český politický bizár, pod jejímž příspěvkem se audiovizuálnímu počinu vysmívají desítky lidí. „Tohle museli pánové vymýšlet celý víkend,“ hlásí komentář. Druhý se přidává: „Dobrý slogan. Vzalo mě to, úplně cítím, jak to se mnou hnulo. Určitě dalo spoustu práce to vymyslet, takže za mě deset z deseti,“. Třetí pak přidává módní zajímavost: „Ringo se od té tiskovky ani nepřevlékl.“

Co na video říkáte vy?