Na severu se chystá velká stávka řidičů. V ústeckém kraji se 8. března autobusem nesvezete!

Většina lidí, která v ústeckém kraji používá linkové autobusy k cestě do školy či do práce, bude muset 8. března vyrazit po svých, na kole či autem. Na 500 řidičů vstoupí totiž úderem půlnoci do stávky, která potrvá celý den. Bez pauz, přestávek a kompromisů. Protestovat se bude za navýšení mezd. To sice papírově proběhlo, reálně to ale řidiči na výplatních páskách nevidí.