Konec zubních výplní? Vědci chtějí nahradit plomby lékem na Alzheimerovu chorobu

Tým z King’s College v Londýně věří, že jejich nejnovější výzkum navždy změní naše návštěvy u zubaře. Dle závěrů publikovaných v časopise Scientific Reports je lék používaný na Alzheimerovu chorobu schopen stimulovat kmenové buňky v zubu tak, že větší díry v zubu se sami zacelí. To by umožnilo skutečné uzdravení poškozených zubů a nemuselo by docházet ani k bolestnému vytrhávání.