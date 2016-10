Měsíc před volbami je v Americe vše otevřené

Od soboty přesně za měsíc budeme znát nového amerického prezidenta. Celý svět cítí, že tentokrát není toto prezidentské klání obyčejným soubojem republikána a demokratky. Nejzajímavější otázkou překvapivě není ani to, zda poprvé v Bílém domě zasedne žena či manželka bývalého prezidneta, ale spíše fakt, že jeden z hlavních kandidátů – republikán Donald Trump – je představitelem trendu, kdy se naštvaní voliči rozhodli v řadě západních zemí revoltovat proti zavedenému politickému establishmentu.

Trump postavil mnoho pravidel dosavadní americké politiky na hlavu už v republikánských primárkách, které ovládl z pozice outsidera proti přání stranického vedení. Teď se pokouší dovést „revoltu“ až do Bílého domu. K tomu ovšem musí porazit zástupkyni politické dynastie Clintonových – demokratku Hillary. I kvůli originalitě letošních amerických voleb budeme nyní každodenně přinášet krátkou glosu o vývoji prezidentské bitvy.

Na úvod se podívejme, jaký je na bojišti aktuální stav. Měsíc před volbami je souboj pro mnohá americká a drtivou většinu evropských médií překvapivě vyrovnaný. Všichni čekali, že Trump pohoří, ale on se oproti očekáváním stále drží na dostřel prezidentského křesla.

Clintonová o krůček vpředu

Průměr celostátních průzkumů veřejného mínění dává Clintonové náskok necelá čtyři procenta, ale existuje i řada uznávaných agentur, které mají menší rozdíl. V USA ale o prezidentovi nerozhoduje celostátní výsledek, nýbrž zisk volitelů za jednotlivé státy. V praxi je tak klíčové vyhrát na tzv. bojištích (battleground states). Ve většině z nich v tuto chvíli vede kandidátka demokratů, ale i zde jsou rozdíly v řádu jednotek procent a Trump, zdá se vede, například v klíčovém státě Ohio.

Trump byl v posledních týdnech na vzestupu a jeho stíhací jízda v průzkumech věštila, že se může poměrně rychle dostat dokonce do čela. Tuto jeho jízdu ovšem zbrzdila první prezidentská debata, v níž oba protagonisté spíše betonovali své tábory, než aby učinili průlom do protivníkova tábora. Média za vítězku debaty prohlásila Clintonovou, čísla z internetu podle analýz, co Američané v době debaty vyhledávali, upřednostnila Trumpa. Každopádně agentury po debatě signalizovali, že Trumpovo dotahování na Clintonovou se zpomalilo.

Další souboj v televizní debatě bude na programu v neděli a média předvídají, že to může být jen z posledních šancí Trumpa předehnat svou soupeřku. Jenže trochu zapomínají, že už teď je klání téměř vyrovnané a Trumpovi jako kandidátovi „naštvaných“ může hrát do karet, že kandidáti tohoto typu bývají mnohdy v průzkumech podceněni.

Předkola velké debaty Trump-Clintonová obstarala už tento týden debata viceprezidentských kandidátů obou velkých stran, ale o ní více zítra.