První debata Trump – Clintonová: Jízlivá Červená karkulka Hillary a málo zlý vlk Donald

Pokud jste byli přesvědčeni, že Hillary Clintonová je typickým produktem „staré“ americké politiky, kde donekonečna zní samé fráze, tak by vám to noční debata s Donaldem Trumpem potvrdila. Trump přece jenom přináší svěžejší vítr, má originálnější řešení, ale nepůsobí úplně přesvědčivě. První televizní prezidentská debata tak rozhodování amerických voličů zřejmě nikam neposune – Červená karkulka (Hillary byla v červeném kostýmku) se nestřetla se zlým vlkem. To asi ještě jenom přijde.

Od začátku debaty bylo jasné, že Trump je v politice méně zkušený a proto reaguje emotivněji. Plyne to i z jeho povahy. Clintonová je otrlá a z míry ji nevyvedlo (alespoň se tak tvářila) v podstatě nic. I když tušila, že někdy jsou výhrady Trumpa přesné a jí zbývá pouze opakování frází, výmluvy a lži. To samé používal i republikánský kandidát, jen byl u toho „vzrušenější“.

Pro nerozhodnuté americké voliče, ale zůstává i po první debatě prezidentských kandidátů vše nadále nerozhodnuto. Hlasování mohou ovlivnit detaily, které se objeví podle všeho až později.

Nevýhody Trumpa

Trump má ale několik zjevných nevýhod.

Je proti němu většina amerických médií. Takže je vlastně jedno, zda u debat zaboduje. Vždy se objeví, že něco udělal špatně a že lhal. Voliči ale na to už nereagují tak citlivě, jako v minulosti.

Navíc dlouhé debaty nejdou Trumpovi k duhu. Nad ránem v úterý (začalo se českého času po třetí ráno a skončilo ve 4.40) se hovořilo přes 90 minut a bylo vidět, že to je na něj moc. Neustálé opakování známých věcí ho nebavilo a unavovalo více než Clintonovou, která dobrých dvacet let nic jiného nedělá.

Podobně jako Andrej Babiš, tak i Donald Trump jde na všechno rychle. Je na to zvyklý z byznysu. A když není po jeho, tak se diví. Jenže politika to je nekonečné řečnění a potřeba absorbování nejrůznějších plků. V tom je demokratka Clintonová vycvičenější.

Vážnou otázkou je, zda je něco podobného také lepší pro voliče. Není, ale Trump ještě toho kvůli své prostořekosti nedokázal úplně využít.

Na republikánského kandidáta (další podobnost s Babišem) bude Clintonová, což už udělala při první debatě, hodně útočit kvůli jeho podnikání. Veřejnost Trumpa tlačí k uveřejnění daňových a majetkových přiznání, on s tím nespěchá, protože potřebuje dát asi mnoho věcí „do pořádku“. To nebude vnímáno pozitivně.

Výhody Trumpa

Naopak Trump poměrně přesně pojmenovává některé problémy Ameriky a z toho se Clintonová jako příslušník establishmentu nevykroutí.

Vláda Baracka Obamy, v níž Hillary Clintonová seděla, zvýšila zadlužení USA, takže její řeči o vytváření nových pracovních příležitostí a úspěšně vyjednaných obchodních dohodách zní teď málo důvěryhodně. Navíc metody, kterými to chce udělat, spoléhají pouze na další zadlužování.

Trump naopak navrhuje větší snížení daní a správně poukazuje na to (stejný problém má Evropa), že Amerika si nechala „ukrást“ Čínou, Mexikem a dalšími zeměmi miliony pracovních míst. Že velké americké firmy přesunují výrobu různě po světě, aby se doma vyhnuly placení daní. A že na to demokraté nijak zásadně nereagovali.

Clintonová také velmi vzletně a chytlavě hovořila o tom, že důležité je vzdělávání a že je potřeba oprostit miliony mladých Američanů od velkých dluhů, které jim vznikly placením neúměrného školného na univerzitách. V tomto případě je dobré připomenout, že ani s tím nic moc americké vlády nedělaly, i když o tom tak rádi diskutují. Od roku 1993 přitom jenom 8 let vládli republikáni. Demokraté proto měli hodně dlouhou dobu na uskutečnění změn. Dluhy bývalých studentů ale enormně vzrostly právě v posledních 20 letech.

Republikán Trump také správně tvrdí, v tomto případě se to týká i České republiky, že 70 procent výdajů NATO financují Spojené státy a že ostatní spojenci na to spoléhají a neplatí. Že to dále není možné takhle dělat a ostatní členové Severoatlantické aliance musí více přispět. Hillary se omezila na konstatování toho, že NATO je skvělé. To je do budoucna hodně málo.

Trump napadl Clintonovou i tím, že ona má sice „zkušenosti, ale že jsou to špatné zkušenosti“. Narážel třeba na ohrožení národní bezpečnosti, když jako ministryně zahraničí používala na služební účely soukromý mail. Tohle téma bude jistě ještě vytaženo.

Co bude dál

Oba kandidáti se shodli, že je potřeba „vzít zbraně“ gangům a zamezit tak dalšímu vraždění v ulicích a střílení do policistů. Jenže v tomto bude Trump vždy tahat za kratší konec. On poukazuje na problematiku zvýšené kriminality u černochů a Hispánců a to mu americká elita zasažena bacilem politické korektnosti neodpustí. Bude obviňován z rasismu.

Zvláštní při první debatě prezidentských kandidátů bylo, že oba tvrdili, že „Amerika je skvělé země“. Neustále ale hovořili o jejich obrovských problémech. Ve „skvělé zemi“ bychom čekali těch problémů přece jenom méně.

Perlička na závěr. Na dotaz moderátora, zda bude podporovat jeden kandidát druhého, až bude vybrán prezident, odpověděl Trump zcela „americky“ a lidsky srozumitelně: „Pak plně podpořím Hillary.“ Ta dotaz obešla. Jako hodně věcí ve své politické kariéře…