Sexuální skandál v Hollywoodu aneb Pád domu Weinsteinů

Sedm Oscarů ze 13 nominací získal v roce 1999 film Zamilovaný Shakespeare, z toho jedna soška byla pro producenta Harveyho Weinsteina (s motýlkem) a druhá pro herečku v hlavní roli Gwyneth Paltrowovou; o tom, co ti dva spolu zažili, mlčela 18 let.

Skandály jsou něco, co má Hollywood tak říkajíc v DNA. Od dvacátých let byl hollywoodský kopec a přilehlé oblasti svědkem mnoha skandálů, často se sexuálním podtextem, na jejichž konci byly v nejlepším případě zmařené sny o bohatství a slávě a v nejhorším zmařené lidské životy. O tom by mohlo vyprávět mnoho herců a hereček ve všech érách Hollywoodu. Posledním velkým hollywoodským skandálem je pak ten, který pravděpodobně zničí jednu z nejúspěšnějších filmových značek posledních desetiletí – značku bratrů Weinsteinových.

Nejznámější nezávislí hráči posledních let, bratří Harvey a Bob Weinsteinovi, za sebou mají sérii úspěchů v devadesátých letech (s filmy jako Pulp Fiction, Zamilovaný Shakespeare, Sex, lži a video či Hra na pláč) a méně úspěšnou dobu poté, co prodali svoji původní firmu Miramax a začali operovat pod značkou The Weinstein Company. Úspěch nezávislé produkce mezi velkými studiovými hráči nebyl zadarmo – především Harvey si v Hollywoodu i mimo něj vysloužil pověst agresívního a vzteklého dominátora, který po režisérech tvrdě vyžadoval radikální změny v natočeném materiálu a novináře trestal za špatné recenze sprškami nadávek. Ostatně jeho asi nejznámější satirické zpodobnění (Tom Cruise hraje postavu Harveym Weinsteinem velmi inspirovanou v komedii Tropická bouře) podle mnohých lidí v Hollywoodu odpovídá skutečnosti.

V poslední době se ukázalo, že Weinstein odpovídal laciné parodii na hollywoodského producenta ještě v jedné věci – a to ve vztahu k ženám. Před několika týdny několik deníků a časopisů přineslo zprávu o tom, že Weinstein v posledních deseti letech mimosoudně vyrovnal několik obvinění z nevhodného chování k ženám. Což, jak už je zvykem, otevřelo lavinu dalších obvinění. Herečky z USA, ale i Velké Británie se hlásí se svými příhodami s Harveym Weinsteinem, jež jsou vše, jen ne příjemné. A když se nehlásí ony, hlásí se jejich rodinní příslušníci, jako v případě herečky Evy Greenové, jejíž matka, francouzská superstar Marlène Jobertová, prohlásila, že její dceru se Weinstein pokusil znásilnit. A jako v podobných případech vlna obvinění v tisku Weinsteina smetla ještě před tím, než se obvinění ujali vyšetřovatelé.

Přes palubu Weinsteina nejprve hodila manželka, Georgina Chapmanová, následně bratr Robert, který jej dal vyhodit z firmy s tím, že vůbec netušil, co je jeho bratr zač, a nakonec i Americká filmová akademie, která ho v narychlo svolané schůzi vyloučila ze svých řad. A to přesto, že Weisteinovy společnosti Miramax a The Weinstein Company mají na svém kontě dohromady přes 300 oscarových nominací a pět Oscarů. A v historii Akademie vyloučila pouze jediného člena – a to za distribuční prohřešek.

Celá kauza ukazuje, že násilí na ženách je dnes vedle rasismu asi nejcitlivějším bodem liberální Ameriky. A na rozdíl od případu Romana Polańského (uznaného vinným ze sexu s nezletilou, jenž je od té doby na útěku před americkými soudními orgány, nicméně v Akademii zůstává) není potřeba ani rozhodnutí soudu. A nepomůže vám ani to, že jste jako Harvey Weinstein zapálený liberál, podporující dlouhodobě Demokratickou stranu a nejrůznější liberální kampaně.

