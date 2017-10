Zemřel americký rocker Tom Petty, bylo mu 66 let

Americký rockový hudebník Tom Petty zemřel ve věku 66 let poté, co jej v neděli postihla srdeční zástava. Podle agentury AP to sdělila jeho mediální manažerka. Pettyho rodina podle médií v pondělí rozhodla o tom, aby jej lékaři kvůli beznadějnému stavu odpojili od přístrojů. Frontman kapely Heartbreakers skonal týden poté, co dokončil koncertní turné, které označoval za poslední.