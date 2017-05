Groot je Groot i v komiksu: Strážci galaxie vyšli česky | Reflex.cz

Pokud jste už stihli dojít do kina na dávku pozitivních emocí z nejroztomilejšího marvelovského bijáku vůbec, je jasné, že budete mít velkou chuť pořídit si domů Groota. Tedy rostlinného mimozemšťana s poněkud omezeným slovníkem, ale s o to větší škálou dřevěných mimických výrazů. A máte možnost. Nakladatelství Crew vydalo první díl komiksových Strážců galaxie Briana Michaela Bendise.

S filmovými adaptacemi to v případě vydavatelství Marvel není úplně nejjednodušší, protože se příliš nepodobají svým předlohám. Ve filmu sice odhalí otce polovičního pozemšťana Petera Quilla, ale v komiksu je všechno úplně jinak. A ono to je se Strážci galaxie všeobecně trochu složitější, než jak nám to film servíruje.

Podívejte se na vznik revolučního komiksu z Česka:

Tak předně – původní tým se objevil už v roce 1969 a tomu dnešnímu se moc nepodobá. Moderní Strážci se v podání scenáristy Dana Abnetta představili v roce 2006 v maxikosmické komiksové události Anihilace (která česky bohužel dosud nevyšla). Ano, Marvel má svou kosmickou divizi, která daleko přesahuje dění na planetě Zemi. Mezi hrdiny, kteří jsou s to ničit celé světy, hraje často i Hulk druhé housle. Tedy pokud by Hulk projevil zájem hrát na housle. Což se zatím nestalo. Aspoň doufáme.

Ale zpět k Anihilaci. Je to celé komplikované a v zásadě bude stačit, když prozradíme, že Ultron (ano, hlavní záporák filmu Avengers 2) a Falanga (tu neznáte) chtějí ovládnout celý vesmír. A díky komu se mu to nepodaří? Díky Strážcům a dalšímu půltuctu superhrdinů. Potom se taktéž pod taktovkou scenáristy Abnetta utkají s Thanosem (toho taky znáte z filmů, ten modrý s velkou bradou), přičemž Drax Ničitel naplní svůj osud, zabije Thanose – a pak začne Strážce psát scenárista Brian M. Bendis. A to je chvíle, která nás zajímá, protože právě tenhle komiks nyní vyšel česky.

Bendis dokázal v marvelovském světě velké věci. Vydával opravdu sprostě psanou řadu Alias (ano, netflixová Jessica Jonesová!), vyrobil alternativní vesmír, ve kterém zabil Spider-Mana a pak do jeho kostýmu oblékl malého Hispánce. A přivedl ke Strážcům Galaxie Tonyho Starka. Je to tak, Iron-Man to doma zapíchl a odlétl hledat dobrodružství do vesmíru. Tím to víceméně celé začne – když vynecháme příčinu narození Petera Quilla, ale to je romantika maximálně na první čtvrtinu knihy.

Stejně jako ve filmu dobývajícím česká kina se pak i v komiksu potýká Star Lord se svým taťkou. Jen je všechno jinak a jeho otec zde není celá planeta (kterou si filmoví tvůrci půjčili z úplně jiného komiksu), ale „pouze“ vládce celého obrovského kosmického impéria. Jedno však zůstává stejné – synek s tatíkem se moc nesnesou (Peter ten grunt zdědit nechce) a navzájem si jdou tak trochu po krku. Ale i když je to celé jinak, je to podobná legranda jako ve filmu, a hlavně jsou i tady Groot s Rocketem, což je stejně to, co vás zajímá nejvíc.

Děj se ale točí o dost víc okolo planety Země, kterou Star Lordův tatík poťouchle prohlásil za území, kam nesmí vstupovat žádní mimozemšťané, protože všichni ti superhrdinové jsou odporná pakáž, od které se nedá čekat nic dobrého. Pochopitelně to je nejlepší způsob, jak k modré planetě přitáhnout nežádoucí pozornost nepřátelských emzáků. A jediný, kdo ji dokáže ochránit, je jeho syn…

Ten Iron Man vás na začátku bude trochu mást. Zmatek budete mít i ve všech reáliích. Ale pokud se budete soustředit zejména na Groota, který je tu o dost rozevlátější než ve filmu, zvládnete to. A budete se bavit. Protože jestli umí Strážci galaxie něco ještě lépe než strážit galaxii, je to bavení diváků a čtenářů.