Vyvrcholení války mýtů: Na draky nejlíp platí odstřelovač | Reflex.cz

Je to tu. Jedenáctá kniha komiksové řady Mýty, která začala česky vycházet v roce 2008, přináší vyvrcholení války proti Nepříteli. Právě před ním prchly mytické bytosti ze svých světů před několika stovkami let, aby našly útočiště ve všedňáckém, tedy našem světě. Jenže na rozdíl od světů magických u nás vládnou nikoli kouzla, ale pokrok. A zbrojní průmysl udělal pár kroků vpřed.

Bill Willingham píše skvělé komiksy. Představte si Arabelu pro dospělé, kdyby ji natočila stanice HBO. Dostanou vás propracovaností děje, rozesmějí známými i méně známými pohádkovými bytostmi ve zcela novém kontextu a napnou vaše nervy k prasknutí při postupném odhalování příčin celého exodu ze stovek světů dobytých tajemným Nepřítelem.

To všechno se konečně uzavře v jedenácté knize Mýtů, nazvané Válka a střepy. Ke konfliktu vše směřuje už několik knih nacpaných zvraty a úklady, plány v plánech a strategickými rozhodnutími, nad nimiž se tají dech. Otevřený střet, při kterém dojde na použití moderních zbraňových systémů v kombinaci s létajícími koberci a némlich stejným teleportačním pláštěm, jaký měl Rumburak, je konečně tady. Velké finále, jak se patří.

A dobře připravené finále. Je evidentní, že Willingham věděl moc dobře, kam směřuje, a jak jeho zápletka vyvrcholí. Jen mu trvalo celých 75 komiksových sešitů, než se propracoval až sem. Moderní taktika převzatá od všedňáků (ano, to jsme my) a spojená s magií zkrátka musí slavit úspěch nad kouzly podpořenými pouze meči, luky a šípy. I když má Nepřítel draky. I když jich nemá málo. I když jsou to velcí a nebezpeční draci.

Bez ztrát se neobejde žádný konflikt. I na straně Mýtova tedy budeme opět oplakávat hrdiny, u kterých jsme ještě před pár knihami netušili, že by nám jich mohlo být kdy líto. Také tohle je známkou dobrého příběhu. Willingham umí přetvářet náhledy na postavy v průběhu děje a ukazuje, že ačkoli jsou jeho hrdinové povětšinou pohádkově archetypální, stejně mají dostatek vůle zachovat se jinak, než by kdokoli čekal.

Ale víte, co je na celém tom finále vůbec nejlepší? Že i když Mýtov konečně zvítězí nad nenáviděným Nepřítelem, jsme právě v přesné polovině celé komiksové řady. Jsou totiž celé stovky příběhů a Bill Willingham zatím vysypal jen jeden rukáv. Budou následovat další příběhy, protože válkou to všechno ani zdaleka nekončí. Bude třeba nastolit nové pořádky a kolem toho jistě nastane nějakých konfliktů! Máme se na co těšit. Kdyby byl totiž tohle konec, bylo by to hodně smutné loučení. Naštěstí máme o zábavu ještě na pár let postaráno.

Možná jste se k Mýtům ještě nedostali a děsí vás jejich rozsah. Nakladatelství Crew, které českou verzi vydává, ovšem podniklo chytrý krok. První díl si můžete pořídit za zvýhodněnou cenu, abyste věděli, do čeho se to pouštíte. My můžeme Mýty doporučit jako jednu z nejlepších komiksových řad, které u nás vycházejí, ale klidně si to zkuste sami.