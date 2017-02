Ovčáček čtveráček: Jak to, že se politický kabaret nehraje dvakrát denně?

Derniéru kabaretu zlínského divadla Ovčáček čtveráček vidělo díky přímému přenosu do několika desítek kin osm tisíc diváků, to není málo. Je s podivem, že takových představení neexistuje řádově víc (aspoň dvě tři...), protože poptávka by pravděpodobně byla a témat přehršle!