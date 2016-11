Komiksová událost sezony: Jak být policistou ve stínu Batmana

Dvě směny. Denní a noční. O jedné píše Brubaker, o druhé Rucka. Je na čtenáři, kterou partu si oblíbí víc. Ale bude to mít komplikované, protože scénáře jsou prvotřídní oba. Drsné detektivky, ve kterých sice vystupují superpadouši, ale nehoní je maskovaný strážce zákona. Kdepak. Jsou to obyčejní lidé jako my. A jako obyčejní lidé snadno umírají.

Zajisté, kdykoli mohou dojít na střechu a zapnout netopýří signál, ale je přece potřeba ukázat tomu zparchantělému městu, že jeho policie je k něčemu i bez ušatého nočního strážce – zejména když komisař Jim Gordon odešel do penze. I to je jeden z podstatných motivů téhle řady: legenda policejního sboru už není ve službě. Policie osiřela a snaží se správně pracovat i bez ostříleného Batmanova přítele.

Nebude to jednoduché, protože hned na začátku příběhu superzločinec Mr. Freeze (v nepovedeném Schumacherově filmu z roku 1997 ho hrál Arnold Schwarzenegger) zabije v podstatě náhodou jednoho z detektivů. A celý sbor ho za to chce dostat. Bez netopýří pomoci. Navíc před tím, než maniak uskuteční svůj další zločinný plán.

Druhý příběh je o poznání zamotanější – jde v něm o detektivku Renee Montoyovou a její sexuální orientaci. Bigotní rodiče, stresující pracovní prostředí a neochota komukoli přiznat náklonnost k ženám. Kdo měl zapotřebí odhalit něco tak osobního? Kdo jde Montoyové po krku?

Gotham Central z nakladatelství BB/art zaujme i kresbou Michaela Larka, která jen podtrhuje pochmurnost celého prostředí a vzdává hold komiksům sedmdesátých let. Přes retro odkazy je však kresba moderní a to samé platí o scénářích. Oba autoři skvěle zachycují život na stanici, mezilidské vztahy, všednodenní rutinu a střety s maniaky, kterými se to v Gothamu jen hemží.

Gotham Central – Při výkonu služby trochu připomíná další policejní komiks – TOP 10 Alana Moora. Jeho policisté však měli superschopnosti, což srovnávalo jejich šance při boji se superzločinem. Tak dobře na tom Gothamští nejsou. Žijí v šíleném městě a mají co dělat, aby z toho, s čím denně přicházejí do styku, nezešíleli také.

Sečteno a podtrženo: jde o jednu z hlavních komiksových událostí letošního podzimu. Gotham Central ocení všichni milovníci skvělých scénářů a neodloží ho, dokud jej nedočtou do konce. Celá řada měla dohromady čtyřicet sešitů, první kniha jich obsahuje deset. Máme se nač těšit.