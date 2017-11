Buzeranty neléčím! Vyšinutý lékař dělá ostudu celému cechu

Určitě jste ten vzkaz pacientům napsaný na Facebooku praktickým lékařem doktorem Beutlem četli. Byl to koncem týdne hit sociálních sítí, a konstatování, na kterém se shodli diskutéři, je jednoduché: To je ale hrůza, to české zdravotnictví! A mě úplně mrazí, když vidím, jak jeden poťapaný hulvát dokáže jednou větou na Facebooku strašně poškodit pověst českého zdravotnictví. Díky doktoru Beutlovi si zase o pěkných pár tisíc lidí navíc myslí, že doktoři jsou hulvátská pakáž, verbež a hovada.

Praktický lékař z dvouapůltisícových Počátek na Pelhřimovsku Miloš Beutl doslova napsal na svůj Facebook následující vzkaz pacientům: „Na chvíli uvolňuji nové registrace: prosím simulanty a buzeranty, aby se neregistrovali! Pro nemocné se pokusím udělat, co je v mých silách. Podmínka – vzdálenost od Počátek do 20–25 km, věk do 65 let (po 65 roce věku toho pro Vás ani já, ani medicína moc neuděláme, zvláště pokud jste se do této doby o své zdraví moc nestaral/a). Nečekejte ode mě zázraky, jsem jenom obyčejnej obvoďák, ale ti, co mně znají, ví, že mám v medicíně heslo „S nikým se nese.u, ale na nikoho nese.u.“ Ještě pořád mě medicína baví, a když Vám budu umět pomoct, bude mi potom „pršet do rypáku“ (budu hrdý, na to, že jsem „Vám“ uměl pomoci.)

Kromě toho, že pan doktor nadává svým pacientů do buzerantů a předem vylučuje seniory, také ukazuje, že je zvyklý mluvit jak vypitý popelář furt, nejen, když někoho uráží. Pacienti jsou pro něj buzeranti, ale on sám podle všeho soudí, že má rypák, a nadužívání slova nesere je také trochu nezvyklé. Co má tedy pan doktor na Facebooku? Adresa - URL - jeho facebookového účtu není, jak by člověk čekal, Miloš.Beutl, ale Brumbear52. Takže pan doktor sám sebe považuje za bručivého medvídka. A co se mu tak honívá hlavou? Nakouknu, co sdílí: AC24.cz: „Karel Gott opět promluvil o migrantech, iluminátech, posmrtném životě a jak nás USA udržují ve strachu." potom anekdota - nesdílená, pan doktor ji napsal sám: „Pankáč sedí v metru, číro zářící všema barvama. Naproti němu usedne takovej obyčejnej chlápek a začne si ho tak prohlížet. Pankáč na něj vyjede: „Co čumíš, tos nikdy neudělal nic divokýho?" „Ale jo, jednou jsem o.ukal papouška, tak přemejšlím, jestli náhodou nejseš můj syn.“ A konečně do třetice - na adresu Dominika Feriho: „Je to pohlavní orgán.“ A tak se při vší úctě k panu doktorovi dovoluji přiklonit k závěru, že se u něj rozjíždí, či už spíše rozjela, demence. Pan doktor ještě není stařec v pravém slova smyslu, ale jde o staršího pána, u kterého může jak vaskulární demence, tak Azhaimerova choroba tiše běžet už léta. Alespoň všechny jeho výroky tomu nasvědčují. Akademicky vzdělaný člověk se vyjadřuje jako lopata z pomocné školy a nadává svým pacientům.

To vše dává celkem jasný obraz diskrétních příznaků demence - a přesto díky tomu, že to jede na Facebooku jako virál, tak si tisíce či možná statisíce lidí řeknou, že naše zdravotnictví je úplně v háji. Ten týden, než pan doktor Miloš Beutl vypotil svůj post, jsem byl na vyšetření ve Vojenské nemocnici. Recepce jak v hotelu, milá a pozorná sestřička, uklizená čekárna. Pak lékařka - milá a empatická starší dáma, která pozorně vyslechla mé stesky, velmi důkladně mne vyšetřila a pak mi bez jakékoliv arogance či nadřazenosti vysvětlila, že moje artróza už nejde moc léčit, jen zatlačovat rehabilitací, napsala mi silné léky proti bolesti a deset minut mi vysvětlovala, jak je mám užívat, abych si nevypěstoval závislost. Pak se mile rozloučila a já odcházel s pocitem, že už žiju na Západě. A jak jsem v posledních letech - jednak se svým horšícím se zdravím, druhak když mi umírala maminka - setkával s českým zdravotnictvím, zjistil jsem, že je spolehlivé, kvalitní, rozvinuté a moderní. I proto sem jezdí čím dál víc takzvaně medicínských turistů, ať už na oční čočky, nebo na plastiky. Takže pokud může nějaký obor sloužit jako ukázka, že bolševismus je pryč, tak je to právě zdravotnictví. A podle toho by také měli mít naši lékaři a naše nemocnice tu nejlepší pověst. No a pak přijde jeden obvoďák s diskrétními příznaky demence, naslintá nějaké sprosťárny na Facebook, a celé české zdravotnictví má z ostudy kabát. Je to strašná nespravedlnost!