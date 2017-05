Dojede trutnovský festival na chaos? | Reflex.cz

V letošním roce by se trutnovský festival neměl konat v trutnovském areálu Bojiště, kde je tradiční, ale na jedenácti hektarech louky nedaleko Hrádečku. Jeho pořadatelé hlásají „návrat ke kořenům“, a na Hrádečku měl chalupu Václav Havel, jehož památku pořadatel festivalu Martin Věchet již řadu let využívá ke komeční propagaci festivalu. O novém místě se dočteme na webu festivalu: „Rozhodnuto: Festival Trutnoff oslaví své 30. a 33. narozeniny návratem ke kořenům a uskuteční se jako Open Air Workshop a Zahradní slavnost u epicentra svého vzniku – na zelené louce u Hrádečku. Podobně jako v roce 1987. Místo i rozměr jeho konání jsou více než symbolické.“

Tato zpráva se objevila na festivalovém webu ve čtvrtek. Abych ale nejprve vysvětlil svoji pozici - nejsem hostem toho festivalu, z podobně masových a hlučných akcí prchám, a jsem-li na nich pracovně, tak hlasitě trpím. Přesto považuji už léta trutnovský festival za pozitivní záležitost, kterou si lidé, co mají fesťáky rádi, užijou. Je pravda, že je to jeden z nejšpinavějších festivalů, které jsem kdy navštívil. Je pravda, že komercionalizace památky Václava Havla, kterého pořadatel festiovalu Martin Věchet léta používá ke komerční reklamě na festival, je naprosto nechutná. Přesto všechno býval festival místem, kam se měsíce těšily tisíce, či možná deseti tisíce lidí jako na každoroční vyvrcholení dožívající subkultury mániček - české varianty hippies. Takže mám takový nepříjemný pocit, že jeho pořadatel by měl za svůj festival mít nějakou zodpovědnost.

Tentýž den, co místo konání pořadatelé zveřejnili, na zprávu reagovala královéhradecká mutace iDnes.cz. V článku, kde novináři vyzpovídali starostku nejbližší vsi - Mladých Buků - se dočteme věci, ze kterých opravdu mrazí. Starostka Mladých Buků Lucie Potůčková totiž novinářům řekla: „Místní komunikace má normu jen do 3,5 tuny, takže bude velký problém s dopravou. Rovněž terén je velmi komplikovaný, pokud zaprší, louky zůstanou rozorané a už to nikdo neopraví. Navíc jde o evropsky významnou lokalitu a přírodní park. Nemyslím si, že je schopná takovou zátěž unést a vypořádat se s ní.“ A rozvedla, že si obec chce stěžovat na krajský úřad a odbor životního prostředí trutnovské radnice a festivalu zabránit. Jednak je plánovaná lokalita chráněná, druhak jí prostě místní nechtějí.

Takže je vysoce pravděpodobné, že se letošní trutnovský festival nebude konat. A nebude to jako za bolševika ze zvůle státní moci, ale proto, že si pan Věchet nedokázal najít místo, kde by o jeho festival místní lidé stáli. Což je opravdu na úrovni hodně undergroundových mániček - protože louku, kde by nevadili ani majiteli, ani blízkým obcím, si v Česku umí najít každý náctiletý technař. Takže pokud letošní Trutnov skutečně zkrachuje, nebude to vinou špatných úřadů či útisku, ale naprostého diletantismu pořadatelů.