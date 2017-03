Žena volila Trumpa a teď zjistila, že kvůli němu jí deportují manžela z USA | Reflex.cz

Jedním z těch, kdo se probudili do nového světa Trumpových direktiv je majitel indické restaurace. Podle zprávy Indiana Public Radio, o které referují Yahoo News, čeká rodina Roberto Bristana na deportaci otce. Zatím byl v detenčním zařízení, odkud měl být v pátek přesunut. Beristain je majitelem Eddie’s Steak Shed v Grangeru, který si koupil počátkem měsíce od své švagrové a předtím tam osm let pracoval.

Beristain byl zadržen v únoru během své rutinní dobrovolné návštěvy v kanceláři Immigration and Customs Enforcement v Indianapolisu. Emigroval do Spojených států z Mexika ilegálně v roce 1998 poté, co navštívil svou rodinu v Kalifornii a rozhodl se nevrátit. Podle jeho právníka měl Beristain číslo sociálního zabezpečení, pracovní povolení a registrovaný řidičský průkaz od roku 2000.

"Byli jsme pro Trumpa,“ říká jeho manželka Helen v rozhovoru pro stanici WSBT-TV. „Všechno, co říká, je pravda, Ale stejně tak řekl, že dobří lidé mají šanci stát se občany Spojených států.“

Jenže předpisy a dekrety se o to, jaký kdo je, samozřejmě nezajímají. Zákon je zákon.

„Chápu, že když jste zločinec a děláte špatné věci, neměli byste v zemi být. Ale když jste dobrým občanem a podporujete a pomáháte a budete platit daně a dávat práci lidem, mělo by vám být umožněno zůstat,“ dodává manželka.

Helen a její rodina emigrovala do Spojených států z Řecka před více než třemi desítkami let. Má s Beristainem tři děti.

Beristainovi jsou jedni z lidí, kteří volili Trumpa a teď jsou překvapeni, že se jich prezidentovy sliby – jakkoli vágní a specifické – osobně dotýkají.

Twitterový účet, kde lidé vyjadřují politování nad takto postiženými lidmi, má už 250 tisíc sledovatelů. V únoru Public Radio International referovalo o skupině Syřanů, kteří byli vráceni na letišti ve Philadelphii podle Trumpova původního zákazu vstupu do země přesto, že obdrželi americká víza.

"Byl to šok," říká syrsko-američanka Sarmad Assali, která je Trumpovou stoupenkyní. „Pokud Trump měl problém s jejich vstupem do Spojených států, mělo se nám to říct. Mohli bychom sehnat nějakou právní pomoc… Způsob, jakým byli vráceni během dvou hodin je úplně devastující.“

Minulý měsíc New York Times přinesly zprávu o muži z Illinois jménem Juan Carlos Hernandez Pacheco, který byl nelegálním imigrantem a vlastníkem restaurace ve městě Frankfort. V kraji, kde získal Trump 70 procent hlasů, byli obyvatelé znepokojeni, že prezident, který hlásal deportaci nelegálních imigrantů, to najednou začal dělat i u nich.

"Věděla jsem, že Mexičan, ale je tu tak dlouho, že je to jen jeden z nás," říká obyvatelka Debra Johnsonová.

"Myslím, že lidé potřebují dělat věci správným způsobem, dodržovat pravidla a dodržovat zákony a v to pevně věřím,“ říká další obyvatelka Lori Barronová z Frankfortu. "Ale v případě Carlose si myslím, že mohl udělat víc pro lidi tady, než mohlo toto místo poskytnout jemu. Je skutečně strašné, že by mohl být poslán pryč.“

Hernandez byl nakonec z detenčního zařízení propuštěn, ale Beristain bude zřejmě deportován.

Nevole vůči rychle přijatým Trumpovým nařízením není jen záležitostí nějakých liberálů na východním pobřeží, ale projevuje se i na jihu USA, protože tam lidé vidí na vlastní oči, k čemu plošná aplikace takového postupu vede. Postiženi jsou lidé, kteří roky v USA pracují, mají za partnery Američany a narodily se tam jejich děti, které jsou nyní americkými občany. Dochází tak k tlaku na rozdělování rodin, nebo na vystěhování celých rodin, jejichž příslušníci jsou americkými občany, ze země. Normální je, že to někomu nepřipadá úplně normální.

A než Češi začnou provolávat, že zákon je zákon, snad by jim bylo dobré připomenout naše občany, kteří do USA přiletěli kdysi s platným vízem a pak se záhy vraceli přes oceán, protože se nějak nezdáli imigračnímu úředníkovi na letišti a nebylo dovolání. Zákon je zákon, že.