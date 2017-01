Trump, mráz a globální oteplování. Je zelený aktivismus minulostí?

Donald Trump po svém nástupu do funkce nechal z webu Bílého domu smazat aktivistické žvásty o globálním oteplování. V té souvislosti jsem si najednou všiml, že co svírají Česko kruté mrazy, tak globální oteplovači poněkud ztichli.

Setřesení sluníčkářského konceptu americké politiky, který prosazoval Barack Obama, je prvotním úkolem jeho nástupce. A Trump se snaží. Jak informovaly Novinky, z webu Bílého domu zmizela součást „klimatická změna“.

Vědci tvrdí, že představa o době ledové z filmu Den poté se brzy odehraje v Evropě

Jak uvedl Bílý dům v prohlášení k této změně, nejde jen o změnu webu, ale i o změnu paradigmatu, změnu nazírání příčin klimatické změny. Barack Obama a jeho administrativa upřímně věřili v antropogenní původ klimatických změn, které v posledních letech postihly planetu. Proto exprezident vyhlásil mimořádně drahou kampaň za snížení emisí skleníkových plynů, odklon od fosilních paliv a na podporu alternativních zdrojů energie. Celá řada omezení jedněch a naopak neodůvodněná podpora druhých podnikatelů, a to vše za peníze daňových poplatníků a na základě neprokázané vědecké hypotézy.

Něco podobného už v České republice proběhlo a je to známo jako „solární tunel“. Trump jeho americkou verzi den po nástupu do funkce zrušil. „Zrušení (Obamových) omezení výrazně pomůže pracujícím Američanům a v průběhu následujících sedmi let zvedne mzdy o více než 30 miliard dolarů.“, uvedl k tomu Bílý dům.

Tvrzení, že změny klimatu způsobuje člověk, je neprokázané, antropocentrické a nafoukané. Nejsme všemocní a kromě nás zde působí i jiné, přírodním síly. Klima má ve čtvrtohorách už miliony let před příchodem člověka rozkolísaný charakter, střídají se glaciály - doby ledové s interglaciály - dobami meziledovými, v průběhu glaciálu přicházejí jednak pleniglaciály - vyvrcholení, tak interpleniglaciály - naopak teplejší období mezi dvěma vrcholy glaciálu. A naopak, i v interglaciálu jsou někdy chladnější úseky - „malá doba ledová“ ze středověku byla právě takovým výkyvem.

S tím, jak se nám v posledních letech poněkud oteplilo, sluníčkářští ekologové spojeni hlubokou nenávistí k člověku a všem jeho technologiím obvinili ze změny klimatu nás, lidi, aniž by pro to byl dostatek vědeckých důkazů. Už několik let každou (mírnou) zimu ekofašisté brblali na svých konferencích a v mediích, že tak už to bude furt. A pak přišla letošní zima, v noci na dnešek bylo na Šumavě mínus pětadvacet, a najednou je kolem globča úplný klid.

Takže nezbývá než doufat, že s Trumpem končí epocha sluníčkových zeleňáků, kteří by rádi na základě své neurózy a předsudků zakázali civilizaci.

Závěrem prosím všechny, kteří na antropogenní globální oteplování věří, aby napsali do diskuse pod článkem nějakou hypotézu, proč v rámci celkového oteplení zažívá letos Evropa celkové ochlazení.

Pavel Telička místopředsedou Europarlamentu: Zase komouš na špici! Naděje pro nás kuřáky: Hostinští, vyhlaste iniciativu Electronic Cigarette Friendly!