Politici lžou, Evropa je pro teroristy rájem. Vrah z Berlína po útoku 4 dny klidně cestoval

Anis Amri byl pravomocně odsouzený zločinec, ale přesto měl několik let šanci žádat o azyl v Itálii a Německu. Nikdo ho za více než 5 let nedokázal deportovat. Vědělo se dokonce i o tom, že se spolčil s islamisty a chce si koupit zbraně, ale německé tajné služby a policie v tom problém neviděly.

Šílené je, že politika německé kancléřky Angely Merkelové vedla dokonce k tomu, že Amri bral na falešné doklady s různou identitou v roce 2015 sociální dávky na dvě osoby. Nakonec se na to přišlo, ale pouze kvůli jeho neopatrnosti.

Nejenom, že si Evropa teroristu platila, nedokázala ho ani polapit. Jak se ukazuje, jeho zastřelení v italském Miláně bylo spíše dílem náhody. Na policisty totiž při silniční kontrole vytáhl pistoli a začal střílet. Kdyby se více skrýval, zřejmě by nebyl nijak rychle dopaden.

Neuvěřitelné je, že necelých 6 hodin po atentátu (ten se odehrál 19. prosince dvě minuty po osmé hodině večerní) ho kamery zachytily u radikální berlínské mešity, kam pravidelně docházel i předtím. Policie tam ale udělala zátah až ve čtvrtek 22. prosince. Na co se čekalo? Mezitím tvrdila, že je jistě v Berlíně, protože je prý zraněný a určitě se bojí vycházet.

Jenže muslimský terorista 4 dny putoval klidně Evropou.

Celý kontinent ho hledal, ale nikdo si ho nevšiml. Volně propustné hranice nikdo pořádně nehlídá, i když někdy to z úst politiků slyšíme.

Jak teď ukazují záběry z kamer z Francie či Itálie, i nejhledanější vrah Evropy mohl jezdit přes několik zemí, jak se mu líbilo.

Z Berlína odjel po atentátu do nizozemského Nijmegenu.

Pak autobusem (s kolika lidmi jel? Kde si koupil jízdenku?) na nádraží Lyon Party-Dieu ve Francii.

Pokračoval vlaky: Přes francouzské Chambéry do italského Turína a pak do Milána. Tam si půjčil či ukradl auto (to policie nezveřejnila) a při silniční kontrole vytáhl zbraň a po přestřelce byl zabit. To bylo v pátek v noci 23. prosince.

Nemá smysl dál pokračovat.

Bohužel situace je horší, než si myslíme. Evropa naprosto selhává při řešení migrace. Anis Amri byl uprchlík, přijel na italský ostrov Lampedusa v únoru 2011, byl sice dospělý, ale prohlásil se za nezletilého, aby získal výhody, což získal.

Evropa nevyhošťuje nelegální migranty, ani když má podezření, že budou s nimi problémy. Africké a asijské země nás dokonale ignorují, své teroristy, islamisty a zločince nám s radostí nechávají. My se tváříme, že masové deportace nejde uskutečnit. Rejdy islamistů tak pokračují dál.

Evropa není ani schopna a ochotna hlídat své hranice.

Evropa z nejrůznějších fondů platí také radikální islámské spolky, nadace, školy, školky. Ach, ty dotace…

Evropa dovoluje i financování evropských muslimských radikálů ze Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších zemí.

Politici, ministerstva, bruselská byrokracie a nejrůznější instituce mezitím mlátí prázdnou slámu. Opakovaně chlácholí veřejnost. Kroky, které by vedly k reálné nápravě a likvidaci příčin problémů, nikdo nečiní. Nebo je úspěšně tají.

Nesmyslně tak čekáme na další teroristické útoky. A ty přijdou.