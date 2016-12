Integrace podle českých muslimských obcí: Přát známým k Vánocům nesmíte!

Osobně vnímám tento její dopis, zveřejněný na jejím soukromém blogu a profilu na sociální síti Facebook, spíše jako takový manifest Eman než reálný dopis směřovaný ISIS, neboť je málo pravděpodobné, že někdo z ISIS umí česky a čte české weby.

Přesto si ovšem myslím, že tento „manifest“ z pera mladé teplické muslimky ukazuje na zásadní vývoj v myšlení některých mladých muslimů v naší zemi. Tito mladí muslimové si nejspíše uvědomují důvody, proč jsou jako muslimové vnímáni v české společnosti negativně. Eman o tom sama píše: „Nechci se dívat na to, jak se mě děti bojí právě kvůli vám.“ A začínají na to reagovat. Ovšem tyto reakce je mohou brzy dostat do konfliktu s vedením muslimské obce v ČR.

Například již zmiňovaná Eman říká: „Svým přátelům popřeju veselé Vánoce, ačkoliv jste se jim snažili ukrást tu radost. Nezapomenu jim popřát a dát dárek, nezapomenu si s nimi zazpívat koledy.“

Tím se ovšem Eman dostává do rozporu s oficiálními představiteli českých muslimů, kteří na webové stránce islamweb.cz (spravované Islámskou nadací v Praze a Islámskou nadací v Brně) zveřejnili náboženský edikt, že není dovoleno slavit svátky nevěřících včetně židů a křesťanů (takzvaných lidí knihy). Například v případě narozenin se tam doslovně píše: „Máme zakázáno napodobovat ‚lidi knihy‘ v záležitostech týkajících se jejich víry a věcí, které se týkají pouze nich, které nikdo jiný nepraktikuje.“ Jako autora uvádí Evropskou radu pro fatwy a výzkum, což je islamistická organizace propojená hlavně s Muslimským bratrstvem a jejímž hlavním představitelem je známý islámský radikál Jusúf al-Karadáví.

Obdobně se k oslavování Vánoc staví i bývalý člen vedení Muslimské obce v Praze a bývalý duchovní pražské mešity Samer Shehadeh, v současné době působí v Praze nezávisle, který v náboženském ediktu (fatwa) v odpovědi na dotaz, jestli je možné oslavovat Vánoce a dávat dárky nemuslimům, říká: „Dávejte jim dárky, ale ne o jejich svátcích.“

O samotném oslavování vánočních svátků Shehadeh říká: „Každý svátek byl založen na nějakém přesvědčení a svátky nevěřících se zakládají na věcech, jež islám odmítá. Jakákoliv účast na svátku, který není v islámu povolen, je proto považována za nepřímé akceptování něčeho, co islám striktně odmítá.“

Chování Eman lze tak podle výkladu islámu hlásaného představiteli českých muslimů považovat za špatné, neboť, jak v dalším náboženském ediktu k tématu oslav svátků nevěřících píše Shehadeh: „Ve sbírkách Sahíh Albuchárí a Sahíh Muslim se vypráví o Prorokovi (nechť ho Alláh pochválí a ochrání), že řekl: ‚Odlišujte se od těch, kteří se přidružují (tj. k Alláhu)!‘ Bylo nám zakázáno kopírovat nevěřící, ať už židy a křesťany, či jiné, a bylo nám přikázáno být hrdými na to, že jsme muslimové.“

V obdobném duchu hovoří i šéf jediné muslimské církve registrované v České republice – Ústředí muslimských obcí v ČR – pan Muneeb Hasan Alrawi. V jednom z pátečních kázání pan Alrawi hovoří o tom, že se „nesmí křesťanům přát k Vánocům, pokud jsou pro ně Vánoce okamžikem, kdy se narodil Ježíš jako člověk a Bůh. Muslimové nesmějí Vánoce vůbec oslavovat, nesmějí kupovat stromky a dávat dárky.“

Na příkladu Eman Ghalebové tedy vidíme, že jakýkoliv pokus o integraci do české společnosti bude nejspíše čelit více odporu ze strany českých islamistů než českých odpůrců islámu. Je jen otázkou, jestli Eman a její rodina udrží svůj výklad islámu v střetu s představiteli českého islámu, anebo podlehnou nátlaku a rezignují na snahu integrovat se do české společnosti.

Je víc než jisté, že tento zásadní ideový spor probíhá a bude probíhat nejen v případě oslavování vánočních svátků, ale i u jiných témat střetu výkladu a praktikování islámu, a nebude příliš veřejně viditelný. O to ovšem bude těžší pozice Eman Ghalebové a její obhajoba jejího výkladu islámu a osobně si myslím, že pro ni větším nepřítelem než hnutí ISIS jsou představitelé českých mešit...