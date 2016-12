Druhý den EET přinesl 130 práskačů. Brzo jich bude ještě víc!

Ze sociálněpsychologického hlediska jsou Babišovy postoje poměrně jasné. Vzhledem ke své struktuře osobnosti dělí společnost na dvě skupiny: Vrchnost - kterou je on sám, a jeho aparát, smečka jím placených managerů všeho druhu. A konečně mendíky, kteří všichni kradnů a je třeba na ně dohlížet, šmírovat je a omezovat jim práva. Zaměstnance, dělníky. Je to v podstatě stejné dělení společnosti, jaké produkovali komunisté - vykořisťovatelé a dělníci. Jen Babiš se za tu dobu od převratu jaksi dostal na stranu těch vykořisťovatelů, ale bipolární vidění mu zůstalo. A na ty mendíky vymyslel bič, který funguje.



Už první dva dny běhu EET ukázaly, že vybudovaný systém je mravní rakovina, která ničí poslední zbytky morálky v lidech a učí je, aby hlavně práskali vrchnosti. Je to plně v intencích myšlení ministra financí, o kterém je známo, že má složku fakt na každého. Je to pochopitelné a vysvětlitelné, a funkční, protože to stojí na nejhorších lidských vlastnostech: Závisti a zášti. Pohrajme si trochu s čísly. Do pátku 13.00 hodin zaregistroval systém asi čtyři a půl milionu účtenek, a udávací systém pak zaregistroval asi sto třicet udání. Takže to jsou čísla za jeden a půl dne.



Za jeden den se tedy v této fázi vydá asi tři miliony účtenek, s tím, že se počet zaregistrovaných hospodských ještě poněkud navýší, ne všichni to stihli a mají zavřeno. A za první den - podle výše uvedených čísel - prásklo osmdesát lidí nějakého hospodského, že jim účtenku nevydal. To je jedno udání na pětatřicet tisíc účtenek. Tolik zla vydání oněch pětatřiceti tisíc účtenek vygenerovalo.

V dalších fázích zavádění EET se ale z nynějších čtyřiceti tisíc registrovaných stane několik set tisíc zaregistrovaných, a třeba třicet milionů účtenek denně. Takže tento systém bude schopen po plném zavedení do úplného provozu vygenerovat denně až osm set udání.Počet udavačů nemůže narůstat donekonečna, i krys je v našem národě omezený počet, ale jsou zato pilné. Takže jeden práskač podá za den tři nebo pět udání, aby si konečně chvíli připadal, že má nad někým navrch. A předpokládaných osm set udání denně - to, při vší úctě a respektu, neměla ani Státní bezpečnost.Takže panu ministrovi Andreji Babišovi gratuluji! Systém EET je asi nejefektivnější generátor udavačů a udání, jaký kdy v zemi fungoval, a výrazně předčí i tak kvalitní systémy, jaké generovalo Gestapo i StB. Jeho příspěvek k české demokracii je plně v intencích Babišovy předrevoluční minulosti. Prostě - čest Vaší práci, soudruhu velkotovárníku!