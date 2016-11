Spojí Olivie Žižková zpět rozpadlé Československo?

Těžko vysvětlitelná obliba českého národa ve zpívajících xenofobech nevalné intelektuální úrovně i nevalných textů má nový hit. A není to nic od Ortela s Hnidami, ale od Olivie Žižkové. Československý hit zveřejněný 28. listopadu je takový textový trhák, že jsem bys skutečně dojat. Namátkou vybírám:

Jeden za všetkých a všetci za jedného, vieš,

Československo mať v srdci navždy smieš

Veď urobíme viac, roky súznenia sú v nás

nedajme si lásku našich blízkych národov vziať,

pojďme se smát, dobrou muziku si hrát,

naší vzájemnost si nenechat nikým brát

Hrdí Češi, Slováci, v naší slovanské duši

je čo nás spája, rado sa máva,

tak blízká kultura, křesťanstvím je spojena,

to nás dostáva, silu nám dáva

Urobíme viac, v nás

nedajme si lásku našich blízkych národov vziať

Nananana nananananana nanana nanananana jeeee

Pachatelem výše uvedeného literárního zločinu je Jan Žižka (ne ten slepej, ale ten druhej) a píseň ukazuje, že jak autor, tak interpret ukončili vývoj svého IQ někdy ve dvanácti letech a uvažují jako předpubertální děti. Úkoly, které na sebe před národem berou, jsou totiž dětsky legrační, nevyzrálé a hloupoučké.

Již před časem se paní Olivie začala vymezovat zpěvem proti imigrantům. Zahánět imigranty popem - no dobře... Tak ve dvanácti letech dobrej fór. To, co předvádí nyní, je však ještě o kousek hloupější. Za to čtvrtstoletí samotné existence Slovenska se klima v našich zemích zásadně odlišilo. Na Slovensku hraje v Čechách nepředstavitelnou roli víra a církev, systém je mnohem autoritářštější, a lidé mnohem méně otevření než my.

Postoje k potratům, drogám či homosexualitě jsou v obou zemích nyní nesrovnatelné. A pokud paní Žižková použije Google, může se snadno přesvědčit, že jestli je nám, Čechům, v současnosti někdo postojově a hodnotově podobá, pak to jsou Rakušané, a ne Slováci.

Paní Žižková je přes své mládí zasekaná v minulosti a vůbec si neuvědomuje, že pro většinu lidí už je Slovensko zcela standardní sousední zemí, a že lidé mladší pětadvaceti let, narození po rozdělení Československa, vůbec nechápou, proč bychom se měli na sociokulturně odlišné Slováky dívat nějak bratrsky. Takže paní Olivie - chápu, že to myslíte dobře, ale zase jste úplně mimo. Ale ten poslední verš vaší nové písničky - ten je fakt dobrej.