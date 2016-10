Senátní paradox: Zachrání pravice ministru Mládkovi jeho politický kejhák?

Jan Mládek totiž postoupil ve volebním obvodě Tábor do druhého kola, když zaostal jen o 88 hlasů za Jaroslavem Větrovským z ANO 2011. Rozhodující nyní bude, koho podpoří neúspěšní kandidáti a jejich voliči ve druhém kole (tedy, pokud se budou ještě obtěžovat přijít k volbám). A tady nemusí být Mládek zcela bez šance.

Do karet mu může například hrát nenadálé kamarádství „tradičních“, byť ideologicky zcela rozdílných stran, které v řadě krajů postupně vytlačuje do opozice ve volbách vítězné ANO 2011. Předseda TOP 09 Kalousek na svém twitterovém účtu už dokonce vyzval své voliče k podpoře Mládka a zdůvodňuje to tím, že by „demokracie měla mít přednost před korporativismem.“

Lídři dalších stran zatím takto jasné doporučení nedali anebo se ho ani dát nechystají, ale vzhledem ke šponující se vzájemné mezistranické náladě spojené s vyjednáváním krajských koalic tak není vyloučeno, že pro Mládka nakonec bude hlasovat více pravicových voličů než levicových. Motivace bude jedna jediná, senátorem se nesmí stát kandidát Babišova hnutí.

Takové seskupování voličů a podpory není v tuzemských senátních volbách žádnou novinkou. Je to prostě pragmatismus a o něm politika je. Zisk z takových kroků se sice okamžitý a z krátkodobého hlediska i plusový, v dlouhodobém hledisku však může být vše obráceně. Ale to už je na zcela jinou úvahu. Pokud se i díky pravici Jan Mládek politicky zachrání, bude zajímavé sledovat jeho další kroky. Tedy zda na svůj předvolební altruismus zapomene a nebo zda místo něj raději začne posilovat své mocenské pozice ve straně i ve vládě.

Pozici by přitom nemusel by mít těžkou. V ČSSD nyní po volbách nastane mytí hlav a v řadě regionů zůstalo či brzy zůstane nemalé množství stranických potentátů na dlažbě a budou hledat příčinu, proč se tak stalo. Sobotka tak bude potřebovat každou ruku i hlavu na svoji obranu před jejich hněvem. Kdysi se ho takto zastal prozřelý pučista Milan Chovanec, nyní to samé může udělat i Mládek. V takovém případě se pak o svoji politickou budoucnost bát nemusí.