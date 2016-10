Ženy zabodovaly. Budeme mít hejtmanku, více senátorek, hvězdou je „jaderná baba“ Drábová

Není to sice ještě jako na Západě, ale jedním z fenoménů letošních krajských a senátních voleb se staly ženy. Konečně, dalo by se dodat. Mají několik šancí, aby se prosadily na místa hejtmanek. Budeme mít i více senátorek. Samostatnou kapitolou pak byla šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která zazářila ve Středočeském kraji za hnutí Starostové a nezávislí.

Ve třech krajích (Středočeském, Karlovarském a Královéhradeckém), kde vyhrálo hnutí ANO, vedly kandidátky ženy. Jaroslava Pokorná Jermanová, Jana Vildumetzová a Klára Dostálová. Dá se předpokládat, že alespoň jedna z nich se nakonec hejtmankou stane. Šanci na to má zřejmě Jermanová, i když ostatní strany se okamžitě začaly šikovat proti všemu, co připomíná Andreje Babiše. V Královéhradeckém kraji již několik hodin po volbách byl oznámen záměr vytvořit koaliční pěti slepenec ze zástupců ČSSD, ODS, TOP 09 a dvou regionálních hnutí. Prý mají „společný cíl a společný zájem“...

Jednou z vůbec největších hvězd voleb se stala také žena – známá a respektovaná šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, která kandidovala na druhém místě listiny Starostové a nezávislí ve Středočeském kraji. Říká se jí, což ona sama neodmítá, „jaderná baba“. Získala 11 592 preferenčních hlasů a to je v tomto směru jeden z nejlepších výsledků v zemi. Je to velká oblíbenkyně Miloše Zemana, ale zamlouvá se i šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi.

Zatímco na krajské úrovni vzniknou nejrůznější vlády a některé vítězky voleb se tak na místa hejtmanek nedostanou, v Senátu je situace jasnější.

V současném Senátu je 14 žen. Některé jsou aktivní a viditelné, jako například Eliška Wagnerová, Alena Dernerová či Miluše Horská. Jiné, jako Daniela Filipiová (ODS), se z veřejného prostoru prakticky vytratily. Může se to změnit, protože do druhého kola senátních voleb postoupilo až 11 žen. A více než polovina má slušnou šanci stát se senátorkou, či post obhájit. Výsledkem bude to, že v Senátu by brzy mohlo zasedat 16 až 18 žen. Je to pořád málo, ale je správné, že číslo se zvýší.

V druhém kole mají šanci uspět Alena Dernerová (obvod Most), Helena Válková (Praha 11), Renata Chmelová (Praha 10), Miluše Horská (Pardubice), Jaromíra Vítková (Blansko), Liana Janáčková (Ostrava-město), Šárka Jelínková (Kroměříž) a Anna Hubáčková (Hodonín).

Zajímavé je, že silné pozice mají v druhém kole senátních voleb ženy zastupující KDU-ČSL, jen po jedné kandidátce zde najdeme pro rozhodující bitvu z ANO, ODS a ČSSD.

Zvláštní kapitolou v případě žen je česká sociální demokracie. Ta o jejich zastoupení neustále hovoří a nějakým způsobem to řeší, ale skutek utek. Jak socialisté slábnou, tak se jim někam vytrácejí i politicky silné a zajímavé ženy. Mají jich hodně málo. A bude podle všeho hůř.

V posledních volbách bylo vidět také několik žen na antiuprchlickém poli. Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu dostala v senátních volbách v Ostravě 12,16 procenta, na postup to nestačilo.

Exotem pak byla Dominika Myslivcová, blogerka a youtuberka milující růžovou barvu, kandidující za Úsvit. Podle předpokladů neuspěla, ale udělala si velkou reklamu, kterou jistě dokáže zpeněžit při svých internetových aktivitách.

I k tomu mohou volby dobře posloužit.