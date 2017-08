Dcera prezidenta Kyrgyzstánu boří tradice – fotí se při kojení, je tetovaná a zahalování muslimek ji nic neříká

Dvacetiletá Alija Šagijevová, dcera kyrgyzského prezidenta Almazbeka Atambajeva, rozděluje společnost své země. Muslimský Kyrgyzstán není státem, kde by náboženství hrálo tak velkou roli jako v jiných islámských regionech Asie, ale část společnosti je konzervativní. Alija jim přitom boří mnohé tradice. Už od dubna se například diskutuje o tom, zda měla dát na svůj Instagram fotku, jak kojí svého synka. Byla u toho navíc na místní poměry hodně odhalená. Fotku nakonec ze svého účtu odstranila, ale nahradila ji jinou. Aby diskuse běžela dál.

Otec Aliji Šagijevové je sunnitský muslim a jeho manželka Raisa je původem Tatarka, která se narodila na ruském Uralu. Matka chodí zásadně bez šátku, přestože vliv islámu sílí už nějakou dobu i v kyrgyzské politice. Pro část veřejnosti je ale problémem Alija, která je na místní poměry až příliš „nezávislá a moderní“.

V dubnu zveřejnila na Instagramu fotografii, na které kojí svého synka a k tomu napsala: „Budu kojit své dítě kdekoli a kdykoli, když bude potřebovat najíst.“ Na fotce byla ovšem na místní poměry málo oblečená – byla jen ve spodním prádle. Část veřejnosti, která vyznává konzervativní muslimské tradice, ji obvinila z nemorálního chování. Nešťastní z nastalé situace byli i její rodiče, fotografie se jim také nelíbila. Paradoxní je, že kojení na veřejnosti přitom není v Kyrgyzstánu něčím nepřijatelným, ženy takto často krmí své děti i v parcích. Jenže Alija je dcerou prezidenta většinově muslimské země.

„Rodičům se to opravdu nelíbilo. Chápu to, ale mladá generace je méně konzervativní než jejich rodiče,“ řekla pak Šagijevová stanici BBC.

Aby Alija dokázala svoji nezávislost, zveřejnila 30. června na Instagramu další „kojící“ fotku. Tentokráte byla ale zahalená v dece a moc toho vidět nebylo. „Kojím s potěšením a radostí. Nicméně, pořád se snažím dostat způsoby jednání, které jsem získala v dětství, z hlavy,“ napsala k diskusi o kojení na veřejnosti. Přitom o této věci se vášnivě diskutuje i v západních zemích, některým lidem se to nelíbí ani ve svobodných společnostech.

Někteří Kyrgyzové ale pořád poukazují na to, že Alija, která má ruského manžela, je i na jiných fotografiích až moc odhalená. Dalším vadí její výrazné tetování na pravé ruce. Jiným zase to, že častěji používá ruštinu než kyrgyzštinu (to je ale pro mnoho Kyrgyzů stále obvyklé, někteří svůj jazyk ovládají málo, za Sovětského svazu byl ve školách potlačován). A prezidentova dcera je navíc vegetariánka, což je v zemi milující maso velmi neobvyklé.

Na jedné ze zveřejněných fotografií na Instagramu se také vřele objímá s kamarádkou z Petrohradu, což u některých lidí vyvolalo dojem, že by mohla být lesba.

Alija ráda fotografuje, maluje, a protože je díky rodičům finančně zabezpečená, snaží se pomáhat dětem s Downovým syndromem a bojuje i za práva zvířat. Opět věci v Kyrgyzstánu poměrně neznámé.

Na rozdíl od předchozích vůdců Kyrgyzstánu Alijin otec Almazbek Atambajev několikrát veřejně prohlásil, že jeho děti se nebudou angažovat v politice a také Alija Šagijevová po tom nijak netouží.

Pokud se vám zdá jméno Kyrgyzstán z posledních týdnů povědomé, tak je to ta středoasijská země, o které česká média psala, že v ní lobboval Vratislav Mynář (hradní kancléř bez bezpečnostní prověrky) za firmu, která tam má bez jakýchkoli zkušeností stavět vodní elektrárny.