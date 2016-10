Fascinující město, které je modré a kde můžete koupit výborný hašiš

Až do roku 1920, kdy do malého města Chefchaouen v pohoří Rif na severu Maroka dorazili španělští vojáci, navštívilo toto místo jen několik Evropanů. A pokud už dorazili, byli zabiti místními obyvateli. Dnes je z města s kolem 43 tisíci obyvateli turistická atrakce, protože je proslavené modrou barvou na fasádách domů a také prodejem vysoce kvalitního hašiše.

O tom, proč ve městě převládá modrá, existuje mnoho teorií, ale žádná není ověřená. Jedna říká, že odpuzuje komáry. Druhá, že to vyjadřuje blízkost moře (i když město u moře není), třetí, že je to spojení nebe a klidu. Další hovoří o tom, že je to pozůstatek na místní Židy, kteří sem uprchli ve středověku po vyhnání ze Španělska a město pomohli skutečně založit.

Dnes v Chefchaouenu budete hledat památky po Židech jen složitě, zato poměrně lehce koupíte místní tradiční zboží – hašiš. Je sice v Maroku zakázán, ale zde se toleruje. Jeho zdrojem jsou pole s konopím v přilehlém pohoří Rif.