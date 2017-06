Neobvyklá loupež: Zloděj ukradl části mozku Jana Boska, jednoho z nejznámějších světců | Reflex.cz

O víkendu se proto věřící shromáždili v bazilice a modlili se za návrat relikvie, kvůli které do města přijíždí každý rok mnoho lidí. Jan Bosko, který je dnes známější pod jménem Don Bosco, je totiž velmi známým světcem a zakladatelem salesiánského řádu, který se snaží pomáhat potřebným po celém světě.

„Vyzýváme toho, kdo vzal kazetu s pozůstatky Dona Boska, aby ji okamžitě bez jakýchkoli podmínek vrátil, abychom mohli dál uctívat památku v jeho rodném městě a uzavřít tuto bolestnou kapitolu,“ řekl arcibiskup Cesare Nosiglia z Turína. „Byla to zpráva, kterou jsem nikdy v životě nechtěl slyšet, svědčí to o hluboké mravní bídě toho člověka,“ dodal rozhořčený arcibiskup.



Policie se přitom obává, že zloděj může požadovat za vrácení „svatého mozku“ výkupné, a v italských médiích se dokonce spekulovalo o tom, že relikvie by mohla být použita pro obřad satanistů.

Části těl, které patří různým svatým, jsou vystavovány a uctívány v mnoha kostelích Evropy. Někdy se zloději zaměří právě na ně. Například v roce 2014 byla odcizena lahvička krve papeže Jana Pavla II.

Bohužel, na řádění zloděje doplatili v Castelnuovu Don Bosco všichni věřící, protože přístup do části baziliky, kde byla kazeta s fragmenty mozku světce předtím umístěna, byl zatím zakázán.

Svatý Jan Bosco (1815–1888) byl italský katolický kněz, vychovatel a zakladatel Selesiánů Dona Bosca, kteří vyvíjejí činnost také v České republice. Když zemřel, vyvolala jeho smrt velkou pozornost a na jeho pohřeb přišlo více než 40 tisíc lidí. V roce 1934 byl kanonizován na svatého a v roce 1989 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za „Otce a učitele mládeže“.